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«Спартак-2» разгромил «Луч-Энергию»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Спартак-2» дома взял верх над «Луч-Энергией» (3:0) в 32-м туре первенства ФНЛ.

У хозяев поля отличились Георгий Мелкадзе (48-я минута), Денис Давыдов (53-я) и Константин Савичев (75-я).

Столичный клуб с 47 очками по-прежнему занимает четвертое место, дальневосточники с 38 баллами - на 12-й строчке.

В следующем туре «Спартак-2» 23 апреля сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Луч-Энергия» в тот же день примет «Тосно».

Матч

Спартак-2 - Луч-Энергия - 3:0 (0:0)

Голы

Мелкадзе 48 (1:0). Давыдов 53 (2:0). Савичев 73 (3:0).

Состав

Спартак-2: Селихов, Кутин, Хомуха, Лихачёв, Тимофеев, Бакаев (Самсонов, 76), Савичев (Сакала, 81), Леонтьев, Мелкадзе, Нимели (Шанбиев, 72), Давыдов (Руденко, 85)

Луч-Энергия: Гаврилов, Грицаенко, Коломыц (Белоногов, 90), Попов, Гриднев, Носов (Михалёв, 77), Ребко, Пономаренко, Машнев (Минич, 69), Килин, Столбовой (Гордиенко, 56)

Предупреждения:

Бакаев, 17; Селихов, 87 - Грицаенко, 1

Судья:

Сергей Куликов (Россия)

Место и дата

17 апреля 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция

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