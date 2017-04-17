«Спартак-2» разгромил «Луч-Энергию»
«Спартак-2» дома взял верх над «Луч-Энергией» (3:0) в 32-м туре первенства ФНЛ.
У хозяев поля отличились Георгий Мелкадзе (48-я минута), Денис Давыдов (53-я) и Константин Савичев (75-я).
Столичный клуб с 47 очками по-прежнему занимает четвертое место, дальневосточники с 38 баллами - на 12-й строчке.
В следующем туре «Спартак-2» 23 апреля сыграет на выезде с «Нефтехимиком», а «Луч-Энергия» в тот же день примет «Тосно».
Матч
Спартак-2 - Луч-Энергия - 3:0 (0:0)
Голы
Мелкадзе 48 (1:0). Давыдов 53 (2:0). Савичев 73 (3:0).
Состав
Спартак-2: Селихов, Кутин, Хомуха, Лихачёв, Тимофеев, Бакаев (Самсонов, 76), Савичев (Сакала, 81), Леонтьев, Мелкадзе, Нимели (Шанбиев, 72), Давыдов (Руденко, 85)
Луч-Энергия: Гаврилов, Грицаенко, Коломыц (Белоногов, 90), Попов, Гриднев, Носов (Михалёв, 77), Ребко, Пономаренко, Машнев (Минич, 69), Килин, Столбовой (Гордиенко, 56)
Предупреждения:
Бакаев, 17; Селихов, 87 - Грицаенко, 1
Судья:
Сергей Куликов (Россия)
Место и дата
17 апреля 15:00, Академия «Спартак» им. Черенкова, Онлайн-трансляция