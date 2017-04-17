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В весеннем сезоне Warface Open Cup увеличили призовые до 2 млн рублей

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Организаторы Warface Open Cup анонсировали увеличение призового фонда одиннадцатого сезона чемпионата до 2 млн рублей.

Бои Warface Open Cup: Season XI проходят по новой турнирной системе. Участники матчей теперь разделены на 3 лиги: Challenge Cup, в которую может попасть любая команда, Masters League, состоящая из уже проявивших себя на предыдущих турнирах коллективов, и Pro League, включающая сильнейших игроков Warface. Новая система даст больше возможностей для начинающих команд и позволит увеличить шансы лучших коллективов выйти в финальный этап.  

После завершения отборочных этапов, в которых определятся лидеры одиннадцатого сезона, в Москве пройдет зрелищный LAN-финал, в котором примет участие 8 команд — в 2 раза больше, чем в предыдущих сезонах Warface Open Cup.


Призовой фонд чемпионата будет разделен между всеми участниками финала. Занявшие с 5 по 8 места команды получат по 50 тысяч рублей, 3 и 4 место — по 200 тысяч рублей, серебряному призеру достанется 400 тысяч рублей, а абсолютным победителям — в 1 млн рублей.

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