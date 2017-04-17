Константин Генич: А кто-то еще сомневался нужен Самедов Каррере или нет

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную полузащитнику «Спартака» Александру Самедову, который вернулся в столичный клуб этом зимой.

Накануне красно-белые одержали домашнюю победу над «Зенитом» в 23-м туре РФПЛ со счетом 2:1. Победный гол «Спартака» забил именно 32-летний хавбек.

«Самедов победными голами в матчах с «Анжи» и «Зенитом», принес весной «Спартаку» 6 очков! А кто-то еще сомневался нужен он Каррере или нет», – считает Генич.