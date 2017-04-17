Этот день в истории. Чемпиону UFC Тайрону Вудли исполнилось 35 лет (видео)
Сегодня, 17 апреля, исполнилось 35 лет одному из сильнейших бойцов мира, чемпиону UFC в полусреднем весе американцу Тайрону Вудли.
За свою карьеру
он провел 21 поединок, в которых одержал
17 побед и потерпел три поражения. Еще
одна схватка завершилась вничью.
30 июля 2016 года на турнире UFC 201 он победил Робби Лоулера нокаутом в первом раунде и отобрал у него чемпионский пояс. После этого он провел две успешные защиты против Стивена Томпсона.
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