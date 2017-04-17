Хенрик Лундквист: «Рейнджерс» должны действовать лучше в следующем матче

Голкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал поражение в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:3).

- Я думаю, что надо разобраться в себе для начала, а не смотреть, что они делают. У них хорошая команда, но мы должны лучше играть дома, иначе нам не победить. Мы должны прибавить. Все очень просто. Безусловно, игра в неравных составах имеет большое значение. Я не справился с бросками в меньшинстве, они хорошо сыграли. Наше большинство не работает, и мы не смогли за счет этого завладеть инициативой. Мы должны действовать лучше в следующем матче, - передает слова голкипера «Рейнджерс» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии между «Монреалем» и «Рейнджерс» 2-1 в пользу «Канадиенс». Четвертый матч противостояния пройдет в среда в Нью-Йорке. Встреча начнется в 02:00 по московскому времени.