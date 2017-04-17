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Константин Генич: Егоров – красавец! Давал играть, бороться, везде успел!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе судейской бригады во главе с Александром Егоровым из Саранска на матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит», который завершился победой столичного клуба (3:2).

«Блестящая работа арбитра! Пара спорных моментов, но разобрался отлично! Давал играть, бороться, везде успел! Егоров – красавец!», – считает Генич.

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Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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