Константин Генич: Егоров – красавец! Давал играть, бороться, везде успел!
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе судейской бригады во главе с Александром Егоровым из Саранска на матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит», который завершился победой столичного клуба (3:2).
«Блестящая работа арбитра! Пара спорных моментов, но разобрался отлично! Давал играть, бороться, везде успел! Егоров – красавец!», – считает Генич.
Блестящая работа арбитра! Пара спорных моментов, но разобрался отлично! Давал играть, бороться, везде успел! Егоров красавец!👍🏻— Genich Konstantin (@GenichK) 16 апреля 2017 г.
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Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция