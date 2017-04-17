Евгений Кафельников: Играть в «Спартаке» - большая честь, быть в обойме престижно
Олимпийский чемпион, экс-первая ракета мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче «Спартак» - Зенит».- Что добавил в «Спартак» Массимо Каррера, ведь состав почти не изменился?
- Мне кажется, Каррера добавил эмоций и немного поменял понимание игры, которое отличается от понимания тренерского штаба Димы Аленичева. Надеюсь, что Каррера надолго останется в команде.
Я в очередной раз убедился, что красно-белое фанатское движение в России самое большое. Минимальная посещаемость больше 25 тысяч на домашних матчах. Это говорит о том, что за «Спартак» играть очень престижно и быть в обойме «Спартака» - большая честь.
- Вы сказали, что
Каррера
поменял понимание игры. Но в тренерском штабе Дмитрия
Аленичева такие игроки были.
- Мне кажется, быть игроком – одно, а тренером – другое. Мне очень хочется, чтобы тренерская карьера Аленичева сложилась удачно. Думаю, у него еще будет возможность проявить себя.
- Появилась информация, что Карреру хотят видеть в
Италии. В частности, говорят о «Роме».
- Если человеку не создать комфорт, ни за какие деньги его не удержишь. Но слышал мнение, что Каррера в «Спартаке» чувствует себя комфортно.