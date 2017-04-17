Евгений Кафельников: Играть в «Спартаке» - большая честь, быть в обойме престижно

Олимпийский чемпион, экс-первая ракета мира Евгений Кафельников поделился впечатлениями о матче «Спартак» - Зенит».

- Мне кажется, Каррера добавил эмоций и немного поменял понимание игры, которое отличается от понимания тренерского штаба Димы Аленичева. Надеюсь, что Каррера надолго останется в команде.

Я в очередной раз убедился, что красно-белое фанатское движение в России самое большое. Минимальная посещаемость больше 25 тысяч на домашних матчах. Это говорит о том, что за «Спартак» играть очень престижно и быть в обойме «Спартака» - большая честь.

- Вы сказали, что Каррера поменял понимание игры. Но в тренерском штабе Дмитрия Аленичева такие игроки были.

- Мне кажется, быть игроком – одно, а тренером – другое. Мне очень хочется, чтобы тренерская карьера Аленичева сложилась удачно. Думаю, у него еще будет возможность проявить себя.

- Появилась информация, что Карреру хотят видеть в Италии. В частности, говорят о «Роме».

- Если человеку не создать комфорт, ни за какие деньги его не удержишь. Но слышал мнение, что Каррера в «Спартаке» чувствует себя комфортно.