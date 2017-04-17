Объявлены новые чемпионы Москвы по тайскому боксу

Девятнадцать спортсменов получили чемпионский титул города Москвы по тайскому боксу. Среди них: Абдул Дадаев, Даниял Мухтаров, Александра Бабурова, Мария Климова и другие. Полный список победителей опубликован на сайте городской федерации.



«Бои для всех оказались тяжелыми и конкурентными, я не ожидал такого давления – больше 180 талантливых ребят приняли участие в Чемпионате и Первенстве. Благодарю тренера за поддержку и веру в меня, руководство Федерации и спонсоров за организацию события на уровне лучших российских чемпионатов, и за возможность для молодых спортсменов проверить себя», — отмечает Даниял Мухтаров, чемпион Москвы по тайскому боксу в весовой категории до 67 кг.



«Главным сюрпризом для нас оказались юниоры. Такого рвения к победе я не видел давно — растет поколение потенциальных чемпионов и призеров Олимпийских игр. Напомню, что тайский бокс получил аккредитацию МОК и в скором времени, надеюсь, будет включен в официальную программу. Также порадовали и взрослые — финальные поединки были очень зрелищными и конкурентными», — комментирует Григорий Дрозд, президент Федерации тайского бокса города Москвы.



Чемпионат и первенство Москвы по тайскому боксу проходит ежегодно. Событие является одним из предварительных отборов талантливых спортсменов для участия в чемпионатах ЦФО, России, Европы и мира. Московские спортсмены последние несколько лет становятся одними из сильнейших — сборная демонстрирует лучшие результаты наравне с Кемеровской областью.