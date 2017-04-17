Владислав Радимов: Не хватило агрессии впереди и надежности сзади
Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал заслуженной победу «СКА-Хабаровск»в матче 32-го тура ФНЛ.
- Считаете
результат справедливым?
- Такой вопрос, не знаю, как и ответить. Вы выиграли — значит, наверно, заслужили.
- Придерживались начального плана. Мы и до удаления играли, считаю, хорошо. А после того, как они остались в меньшинстве, было понятно, что они будут обороняться. Поэтому мы старались играть флангами. Они хорошо защищались, но какие-то моменты нам удавалось создавать. Нам не хватило агрессии впереди и надежности сзади. К сожалению, добиться многого от некоторых футболистов не получается. Многим из них для того, чтобы играть в будущем в премьер-лиге, необходимо очень много работать, - приводит слова Радимова пресс-служба «Зенита-2».
Напомним, после этой встречи от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяют два очка. Следующий матч игроки «Зенита-2» проведут 23-го апреля против «Химок».
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит-2 - 1:0 (0:0)
Голы
Корян 89 (1:0 - пен.).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Иванов, Удалый, Черевко, Димидко, Астафьев, Дедечко, Калинский (Киреев, 75), Корян (Карасёв, 90), Казанков (Плетин, 84), Лескано (Друзин, 41)
Зенит-2: Бабурин, Зуйков, Чернов, Карпов, Зуев, Бавин, Батютин, Камышев (Лесовой, 57), Евсеев (Ящук, 80), Сиротов, Погребняк (Исаев, 71)
Незабитые пенальти
Евсеев (Зенит-2), 45
Предупреждения:
Димидко, 74; Довбня, 90 - Погребняк, 37; Евсеев, 58; Бавин, 60; Карпов, 90
Удаления:
Дедечко, 36 - нет
Судья:
Станислав Васильев (Россия)
Место и дата
17 апреля 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция