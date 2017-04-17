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Владислав Радимов: Не хватило агрессии впереди и надежности сзади

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал заслуженной победу «СКА-Хабаровск»в матче 32-го тура ФНЛ.

- Считаете результат справедливым?
- Такой вопрос, не знаю, как и ответить. Вы выиграли — значит, наверно, заслужили.

- Придерживались начального плана. Мы и до удаления играли, считаю, хорошо. А после того, как они остались в меньшинстве, было понятно, что они будут обороняться. Поэтому мы старались играть флангами. Они хорошо защищались, но какие-то моменты нам удавалось создавать. Нам не хватило агрессии впереди и надежности сзади. К сожалению, добиться многого от некоторых футболистов не получается. Многим из них для того, чтобы играть в будущем в премьер-лиге, необходимо очень много работать, - приводит слова Радимова пресс-служба «Зенита-2».

Напомним, после этой встречи от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяют два очка. Следующий матч игроки «Зенита-2» проведут 23-го апреля против «Химок».

Матч

СКА-Хабаровск - Зенит-2 - 1:0 (0:0)

Голы

Корян 89 (1:0 - пен.).

Состав

СКА-Хабаровск: Довбня, Иванов, Удалый, Черевко, Димидко, Астафьев, Дедечко, Калинский (Киреев, 75), Корян (Карасёв, 90), Казанков (Плетин, 84), Лескано (Друзин, 41)

Зенит-2: Бабурин, Зуйков, Чернов, Карпов, Зуев, Бавин, Батютин, Камышев (Лесовой, 57), Евсеев (Ящук, 80), Сиротов, Погребняк (Исаев, 71)

Незабитые пенальти

Евсеев (Зенит-2), 45

Предупреждения:

Димидко, 74; Довбня, 90 - Погребняк, 37; Евсеев, 58; Бавин, 60; Карпов, 90

Удаления:

Дедечко, 36 - нет

Судья:

Станислав Васильев (Россия)

Место и дата

17 апреля 11:00, имени Ленина, Онлайн-трансляция

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