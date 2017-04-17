Владислав Радимов: Не хватило агрессии впереди и надежности сзади

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов назвал заслуженной победу «СКА-Хабаровск»в матче 32-го тура ФНЛ.

- Считаете результат справедливым?

- Такой вопрос, не знаю, как и ответить. Вы выиграли — значит, наверно, заслужили.

- Придерживались начального плана. Мы и до удаления играли, считаю, хорошо. А после того, как они остались в меньшинстве, было понятно, что они будут обороняться. Поэтому мы старались играть флангами. Они хорошо защищались, но какие-то моменты нам удавалось создавать. Нам не хватило агрессии впереди и надежности сзади. К сожалению, добиться многого от некоторых футболистов не получается. Многим из них для того, чтобы играть в будущем в премьер-лиге, необходимо очень много работать, - приводит слова Радимова пресс-служба «Зенита-2».

Напомним, после этой встречи от зоны вылета команду Владислава Радимова отделяют два очка. Следующий матч игроки «Зенита-2» проведут 23-го апреля против «Химок».