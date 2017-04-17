Гендиректор «Терека»: Решение о продлении контракта с Рахимовым будем принимать в мае
Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что руководство клуба будет принимать решение о продлении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым по окончании нынешнего сезона.
Рахимов возглавляет «Терек» с ноября 2013 года. Контракт специалиста истекает по окончании сезона 2016/17. Грозненский клуб после 23 туров занимает шестое место в таблице РФПЛ.
«Сейчас тренер работает, чемпионат продолжается. О продлении контракта с Рахимовым мы будем принимать решение в мае, по окончании чемпионата. Что касается футболистов, с которыми истекают контракты, то мы уже ведем переговоры, но я не хотел бы конкретизировать», - цитирует Айдамирова «Р-Спорт».
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