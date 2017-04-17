Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мордовия- : -Енисей
Футбол  Факел- : -Шинник
Хоккей  Россия (U-18)- : -Белоруссия (U-18)
Хоккей  Реактор- : -Красная Армия
Хоккей  Динамо Балашиха- : -Торпедо У-К
Футбол  Мидлсбро- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Гендиректор «Терека»: Решение о продлении контракта с Рахимовым будем принимать в мае

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор «Терека» Ахмед Айдамиров сообщил, что руководство клуба будет принимать решение о продлении контракта с главным тренером Рашидом Рахимовым по окончании нынешнего сезона.

Рахимов возглавляет «Терек» с ноября 2013 года. Контракт специалиста истекает по окончании сезона 2016/17. Грозненский клуб после 23 туров занимает шестое место в таблице РФПЛ.

«Сейчас тренер работает, чемпионат продолжается. О продлении контракта с Рахимовым мы будем принимать решение в мае, по окончании чемпионата. Что касается футболистов, с которыми истекают контракты, то мы уже ведем переговоры, но я не хотел бы конкретизировать», - цитирует Айдамирова «Р-Спорт».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Георгий Черданцев: Самедов вернулся в «Спартак» под чемпионствоКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о возвращении полузащитника Александра Самедова в московский «Спартак», который перебрался в стан красно-белых из «Локомотива» этой зимой.Алексей Стрепетов: Нельзя обыграть «Спартак» пятью игрокамиБывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Ставьте на «Спартак» и против «Рубина»: итоги тура «Гонки за золотом»Ставьте на «Спартак» и против «Рубина»: итоги тура «Гонки за золотом»«Советский спорт» подводит итоги очередного тура «Гонки за золотом» – конкурса экспертов, которые делают ставки на матчи РФПЛ.Константин Генич: Егоров – красавец! Давал играть, бороться, везде успел!Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич высказался о работе судейской бригады во главе с Александром Егоровым из Саранска на матче 23-го тура РФПЛ «Спартак» – «Зенит», который завершился победой столичного клуба (3:2).Константин Генич: А кто-то еще сомневался нужен Самедов Каррере или нетКомментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич оставил запись на своей странице в Twitter, посвященную полузащитнику «Спартака» Александру Самедову, который вернулся в столичный клуб этом зимой.Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очковВчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1. Таким образом, после 23-го тура красно-белые с 54 очками уверенно лидируют в турнирной таблице.А была ли гонка? Микулик о том, как преследователи сами отдали «Спартаку» титулА была ли гонка? Микулик о том, как преследователи сами отдали «Спартаку» титулОбозреватель «Советского спорта» оценивает, как играли ЦСКа и «Зенит» и приходит к выводу - им жаловаться не на чтоТалисмана «Амкара» назвали МакаромБолельщики выбрали имя для бессменного талисмана футбольного клуба «Амкар» рысенка Рысика. Теперь его официально зовут Макар.Гендиректор: Бюджет «Крыльев» не изменится, он меньше 1 млрд рублейБюджет «Крыльев Советов» в следующем сезоне не изменится и составляет не более 1 миллиарда рублей, сообщил председатель совета директоров клуба Дмитрий Шляхтин.«Спартак» превзошел «Зенит» по голевым моментам и ударамВчера в матче 23-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Зенит» – 2:1.Тренировочная база «Спартака» в Тушине сдана в эксплуатациюМосгосстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию тренировочной базы «Спартак» с шестью открытыми полями на северо-западе Москвы, сообщил на официальном сайте ведомства председатель Комитета Олег Антосенко.Боги арены. Михаил Борзыкин – о триумфе «Спартака»Боги арены. Михаил Борзыкин – о триумфе «Спартака»Обозреватель «Советского спорта» разбирает главный матч весны, отмечая все тактические нюансы.Болельщики «Амкара» назвали талисман команды МакаромБолельщики выбрали имя для бессменного талисмана «Амкара» рысенка Рысика. Теперь красно-черного рысенка официально зовут Макар.Вячеслав Булавин: «Спартак» показывает чемпионскую игру. Их титул будет заслуженнымБывший игрок «Зенита» Вячеслав Булавин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Константин Сарсания: Нельзя сказать, что «Спартак» – уже чемпион, но я не вижу команду, которая могла бы с ним поборотьсяИзвестный футбольный функционер и тренер Константин Сарсания в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Сергей Герасимец: Ключевой момент встречи со «Спартаком» – промах ШатоваЭкс-игрок «Зенита» Сергей Герасимец в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Дмитрий Комбаров: Промес хотел бы попробовать себя в топ-клубе, но пока он нужен «Спартаку»Полузащитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал, что нападающий Квинси Промес мечтает поиграть за «Барселону» или «Ливерпуль».Александр Мирзоян: «Спартак» сыграл с «Зенитом» в лучших традициях европейского футболаБывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян прокомментировал победу красно-белых над «Зенитом» (2:1) в 23-м туре чемпионата России.Алексей Стрепетов: Каррера и Промес вдвоем легко переиграли «Зенит»Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).Евгений Бушманов: Промес станет одним из главных претендентов на звание лучшего игрока годаСтарший тренер молодежной сборной России по футболу Евгений Бушманов считает, что нападающий Квинси Промес станет лучшим игроком сезона.
Футбол
«Спартак» превзошел «Зенит» по голевым моментам и ударам
Футбол
Тренировочная база «Спартака» в Тушине сдана в эксплуатацию
Футбол
Вячеслав Булавин: «Спартак» показывает чемпионскую игру. Их титул будет заслуженным
Футбол
Путин подписал закон об ужесточении наказания болельщиков за нарушения на матчах
все новости
Терек
Тереккалендарьстатистика
Рашид Рахимов
Рашид Рахимоввсе новости
Ахмед Айдамиров
Ахмед Айдамироввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости