Алексей Стрепетов: Нельзя обыграть «Спартак» пятью игроками

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2).

– Те игроки «Зенита», на которых делается ставка, растворились на поле: Данни, Эрнани, Юсупов, Кокорин. Они не проявили качества, которые могли бы привести к победе. Дзюба провел очень сильный матч, был отлично настроен, забил великолепный гол. Дай ему еще раз использовать момент, когда мяч в концовке выше перекладины прошел, он бы забил. Дзюбу мало использовали, он один переигрывал двух центральных защитников «Спартака». На него не было нацеленных передач ни от Кокорина, ни от Данни, Жулиано провалил игру.

Алексей Стрепетов: Каррера и Промес вдвоем легко переиграли «Зенит»

Мне понравилась игра Смольникова. Думаю, Черчесов вызовет его в сборную. Шатов разыгрался: у него был великолепный момент, когда он находился на позиции левого инсайда. Будь у Олега больше игровой практики, уверенности, он бы поразил ворота. «Зениту» забили практически два одинаковых гола. Нельзя обыгрывать «Спартак» 5-6 игроками, – сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Вячеслав Булавин: «Спартак» показывает чемпионскую игру. Их титул будет заслуженным

Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом».

Этот «Спартак» не сломать. Теперь Самедов точно оправдал свое возвращение