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Алексей Стрепетов: Нельзя обыграть «Спартак» пятью игроками

Игорь Сарычев
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о поражении петербургской команды от «Спартака» (1:2). 

– Те игроки «Зенита», на которых делается ставка, растворились на поле: Данни, Эрнани, Юсупов, Кокорин. Они не проявили качества, которые могли бы привести к победе. Дзюба провел очень сильный матч, был отлично настроен, забил великолепный гол. Дай ему еще раз использовать момент, когда мяч в концовке выше перекладины прошел, он бы забил. Дзюбу мало использовали, он один переигрывал двух центральных защитников «Спартака». На него не было нацеленных передач ни от Кокорина, ни от Данни, Жулиано провалил игру.

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Мне понравилась игра Смольникова. Думаю, Черчесов вызовет его в сборную. Шатов разыгрался: у него был великолепный момент, когда он находился на позиции левого инсайда. Будь у Олега больше игровой практики, уверенности, он бы поразил ворота. «Зениту» забили практически два одинаковых гола. Нельзя обыгрывать «Спартак» 5-6 игроками, – сказал Стрепетов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге». 

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Напомним, «Зенит» в матче 23-го тура чемпионата России уступил «Спартаку» со счетом 1:2. Счет на 22-й минуте открыл Квинси Промес, а на 66-й минуте Артем Дзюба сократил отставание. За десять минут до конца основного времени Александр Самедов установил окончательный счет.

После этой встречи петербуржцы остались на третьем месте в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Москвичи с 54 очками лидируют в чемпионате и опережают идущего на втором месте ЦСКА на 10 очков.

Следующий матч «Зенит» проведет 22 апреля против «Урала» на «Санкт-Петербург Арене». «Спартак» в этот же день встретится с «Ростовом». 

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Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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