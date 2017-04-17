Георгий Черданцев: Самедов вернулся в «Спартак» под чемпионство

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о возвращении полузащитника Александра Самедова в московский «Спартак», который перебрался в стан красно-белых из «Локомотива» этой зимой.

«Самедов под чемпионство вернулся. И гол, видимо, решающий забил», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.

Накануне красно-белые одержали домашнюю победу над «Зенитом» в 23-м туре РФПЛ со счетом 2:1. Победный гол «Спартака» забил именно 32-летний хавбек.

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