Георгий Черданцев: Самедов вернулся в «Спартак» под чемпионство
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев – о возвращении полузащитника Александра Самедова в московский «Спартак», который перебрался в стан красно-белых из «Локомотива» этой зимой.
«Самедов под чемпионство вернулся. И гол, видимо, решающий забил», – написал Черданцев на своей странице в Twitter.
Накануне красно-белые одержали домашнюю победу над «Зенитом» в 23-м туре РФПЛ со счетом 2:1. Победный гол «Спартака» забил именно 32-летний хавбек.
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Матч
Голы
Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин
Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин
Предупреждения:
Промес, 85 - нет
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция