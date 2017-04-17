Александр Радулов: Где-то Прайс нас потащил, но главное, что забили в большинстве

Российский форвард «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал победу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (1:3).

- Сегодня нам пришлось тяжело, было немного жарко. Соперник неплохо сыграл в обороне, а мы хорошо действовали командой, достойно помогали друг другу. Где-то Прайс нас потащил, но главное, что забили в большинстве. Что касается моей игры, то никакого дополнительно режима в плей-офф я не включал. Сегодня я забил, завтра это сделает кто-то другой. Главное, что мы победили. Работаем дальше, - цитирует форварда «Монреаля» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии между «Монреалем» и «Рейнджерс» 2-1 в пользу «Канадиенс». Четвертый матч противостояния пройдет в среду, 19 апреля, в Нью-Йорке. Игра начнется в 02:00 по московскому времени.