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Александр Радулов: Где-то Прайс нас потащил, но главное, что забили в большинстве

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Российский форвард «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал победу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (1:3).

- Сегодня нам пришлось тяжело, было немного жарко. Соперник неплохо сыграл в обороне, а мы хорошо действовали командой, достойно помогали друг другу. Где-то Прайс нас потащил, но главное, что забили в большинстве. Что касается моей игры, то никакого дополнительно режима в плей-офф я не включал. Сегодня я забил, завтра это сделает кто-то другой. Главное, что мы победили. Работаем дальше, - цитирует форварда «Монреаля» официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после третьей встречи счет в серии между «Монреалем» и «Рейнджерс» 2-1 в пользу «Канадиенс». Четвертый матч противостояния пройдет в среду, 19 апреля, в Нью-Йорке. Игра начнется в 02:00 по московскому времени.

Матч

Рейнджерс - Монреаль - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Лехконен (Плеканец, Галлахер), 37:37 (0:1 - бол.). Уэбер (Гальченюк, Радулов), 47:42 (0:2 - бол.). Радулов (Дано), 55:35 (0:3). Скджей (Клейн, Зибанежад), 57:04 (1:3).

Место и дата

17 апреля 02:00, Мэдисон Сквер Гарден, Онлайн-трансляция

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