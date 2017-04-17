Стартовала регистрация на открытые квалификации к EPICENTER: Moscow

Началась регистрация на открытые квалификации турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2.



Первая открытая квалификация стартует 21 апреля и завершится 23, а в период с 30 апреля по 2 мая пройдет вторая. В первой открытой квалификации примут участие команды из СНГ, Америки и Юго-Восточной Азии, во второй составы из СНГ сменятся европейскими. Также открытые квалификации пройдут и в Китае. Лучшая команда из каждого региона пройдет в следующий этап турнира.



Подтверждение участия в открытых квалификациях начнется 21 и 30 апреля в 13:00 по местному времени в каждом регионе. Все квалификации пройдут по Олимпийской системе до одной победы вплоть до стадии четвертьфиналов. Четвертьфиналы и все последующие игры будут проводиться по Олимпийской системе до двух побед.



Расписание матчей первой открытой квалификации:



21 апреля



Подтверждение участия – 13:00 по местному времени в каждом регионе

Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе

Играемые раунды: раунд на 512 команд до раунда на 32 команды



22 апреля



Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе

Играемые раунды: раунд на 32 команды до полуфинала



23 апреля



Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе

Играемые раунды: до определения финалиста



Открытые квалификации будут проходить на платформе FACEIT. Зарегистрироваться на первые квалификации можно по ссылкам ниже:



● Форма регистрации для СНГ

● Форма регистрации для Северной и Южной Америки

● Форма регистрации для Юго-Восточной Азии



Расписание матчей второй открытой квалификации:



30 апреля



Подтверждение участия – 13:00 по местному времени в каждом регионе

Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе

Играемые раунды: раунд на 512 команд до раунда на 32 команды



1 мая



Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе

Играемые раунды: раунд на 32 команды до полуфинала



2 мая



Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе

Играемые раунды: до определения финалиста



Зарегистрироваться на вторые квалификации можно по ссылкам ниже:



● Форма регистрации для Европы

● Форма регистрации для Северной и Южной Америки

● Форма регистрации для Юго-Восточной Азии



С 4 по 7 июня пройдет групповая стадия, в которой 10 команд будут распределены по двум группам, матчи в которых будут проводится по круговой системе. Две лучшие команды пройдут сразу в полуфиналы, а 2 и 3 места сыграют в четвертьфиналах плей-офф стадии, которая пройдет с 9 по 11 июня в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец».

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