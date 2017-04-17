Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мордовия1 : 1Енисей
Футбол  Факел0 : 0Шинник
Хоккей  Россия (U-18)- : -Белоруссия (U-18)
Хоккей  Реактор1 : 1Красная Армия
Хоккей  Динамо Балашиха0 : 0Торпедо У-К
Футбол  Мидлсбро- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Стартовала регистрация на открытые квалификации к EPICENTER: Moscow

Комментарии

Началась регистрация на открытые квалификации турнира EPICENTER: Moscow по Dota 2.

Первая открытая квалификация стартует 21 апреля и завершится 23, а в период с 30 апреля по 2 мая пройдет вторая. В первой открытой квалификации примут участие команды из СНГ, Америки и Юго-Восточной Азии, во второй составы из СНГ сменятся европейскими. Также открытые квалификации пройдут и в Китае. Лучшая команда из каждого региона пройдет в следующий этап турнира.

Подтверждение участия в открытых квалификациях начнется 21 и 30 апреля в 13:00 по местному времени в каждом регионе. Все квалификации пройдут по Олимпийской системе до одной победы вплоть до стадии четвертьфиналов. Четвертьфиналы и все последующие игры будут проводиться по Олимпийской системе до двух побед.

Расписание матчей первой открытой квалификации:

21 апреля

Подтверждение участия – 13:00 по местному времени в каждом регионе
Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе
Играемые раунды: раунд на 512 команд до раунда на 32 команды

22 апреля

Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе
Играемые раунды: раунд на 32 команды до полуфинала

23 апреля

Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе
Играемые раунды: до определения финалиста

Открытые квалификации будут проходить на платформе FACEIT. Зарегистрироваться на первые квалификации можно по ссылкам ниже:

● Форма регистрации для СНГ
● Форма регистрации для Северной и Южной Америки
● Форма регистрации для Юго-Восточной Азии

Расписание матчей второй открытой квалификации:

30 апреля

Подтверждение участия – 13:00 по местному времени в каждом регионе
Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе
Играемые раунды: раунд на 512 команд до раунда на 32 команды

1 мая

Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе
Играемые раунды: раунд на 32 команды до полуфинала

2 мая

Начало турнира – 15:00 по местному времени в каждом регионе
Играемые раунды: до определения финалиста

Зарегистрироваться на вторые квалификации можно по ссылкам ниже:

● Форма регистрации для Европы
● Форма регистрации для Северной и Южной Америки
● Форма регистрации для Юго-Восточной Азии

С 4 по 7 июня пройдет групповая стадия, в которой 10 команд будут распределены по двум группам, матчи в которых будут проводится по круговой системе. Две лучшие команды пройдут сразу в полуфиналы, а 2 и 3 места сыграют в четвертьфиналах плей-офф стадии, которая пройдет с 9 по 11 июня в спортивном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец».

Источник

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Ярослав «NS» Кузнецов поделился прогнозами на The Kiev MajorАналитик студии RuHub Ярослав «NS» Кузнецов поделился прогнозами на турнир The Kiev Major.В весеннем сезоне Warface Open Cup увеличили призовые до 2 млн рублейОрганизаторы Warface Open Cup анонсировали увеличение призового фонда одиннадцатого сезона чемпионата до 2 млн рублей.Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб сыграют на HTC 2v2 CS:GO InvitationalИгроки G2 Esports Ришар «shox» Папильон и Кэнни «kennyS» Шраб приглашены на парный турнир HTC 2v2 CS:GO Invitational.Gambit Academy покинули четыре игрокаСостав Gambit Academy по CS:GO покинули Николай «kkt» Даниленко, Руслан «Spyn» Калаков, Олег «neathz» Корнев и Алексей «Elian» Гусев.Clutch Gamers пробилась на The Summit 7Филиппинская команда Clutch Gamers выиграла азиатскую квалификацию к турниру The Summit 7 по Dota 2.Состав Cyber Anji по Dota 2 покинули два игрокаМихаил «Misha» Агатов и Игорь «iLTW» Филатов покинули состав Cyber Anji по Dota 2.Анонсирован список аналитиков и комментаторов на The Kiev MajorValve представила список комментаторов и аналитиков русскоязычной студии The Kiev Major.Групповой этап The Kiev Major пройдет по швейцарской системеОрганизаторы The Kiev Major анонсировали формат группового этапа и распределение призового фонда.Team Faceless квалифицировалась на The Manila MastersСингапурская команда Team Faceless выиграла азиатскую квалификацию к турниру The Manila Masters по Dota 2.Компьютерный спорт признан видом спорта, развиваемым на общероссийском уровне13 апреля в Минюсте России был зарегистрирован Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 16.03.2017 № 183 «О признании и включении во Всероссийский реестр видов спорта спортивных дисциплин, видов спорта и внесении изменений во Всероссийский реестр видов спорта».Ninjas in Pyjamas приглашена на ESL One Cologne 2017Шведская команда Ninjas in Pyjamas получила приглашение на турнир ESL One Cologne 2017 по CS:GO.Джеки «EternaLEnVy» Мао стал временным тренером бывшего состава Digital ChaosИгрок команды Team NP Джеки «EternaLEnVy» Мао займет роль тренера команды Thunderbirds (бывший состав Digital Chaos) на The Kiev Major.SL i-League StarSeries Season 3 посмотрело 4,7 млн зрителейСтудия StarLadder поделились статистикой просмотров турнира SL i-League StarSeries Season 3 по CS:GO.Team Empire обыграла NiP на Betway Arena King of the Hill #4Team Empire победила Ninjas in Pyjamas в шоу-матче в рамках Betway Arena King of the Hill #4.Игроки Digital Chaos покинули организациюCостав Digital Chaos по Dota 2 покинул организацию.Состав Vaevictis eSports по League of Legends покинули три игрокаЛука «Lukezy» Трумбич, Алекс «DoubleAiM» Станкович и Дмитрий «Dimonko» Коровушкин покинули состав Vaevictis eSports по League of Legends.ESL проведет турнир по CS:GO и Hearthstone для южноафриканских игроковКомпания ESL совместно со спортивным порталом Kwese Sports анонсировала турнир ESL African Championship по CS:GO и Hearthstone для команд из Южной Африки.Тренер Virtus.pro по CS:GO: Сейчас, честно говоря, у нас определенный спадТренер состава Virtus.pro по CS:GO Якуб «kuben» Гурчиньский рассказал о выступлении команды на SL i-League StarSeries Season 3.Пять лучших моментов финала Континентальной лиги (видео)На канале LoL Esports RU появился ролик с пятью лучшими моментами финала весеннего сплита Континентальной лиги.В 2017 году объем рынка киберспорта в России составит более $37 млнАналитики SuperData и PayPal опубликовали отчет об исследовании европейского рынка киберспорта.
Футбол
«Динамо» после выхода в РФПЛ одержало волевую победу над «Сибирью»
Футбол
Константин Генич: Егоров – красавец! Давал играть, бороться, везде успел!
Футбол
Евгений Кафельников: Играть в «Спартаке» - большая честь, быть в обойме престижно
Футбол
Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков
все новости