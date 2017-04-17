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Накамура выиграл супертурнир в Цюрихе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский гроссмейстер Хикару Накамура стал победителем супертурнира в Цюрихе, набрав в общем зачете 15 очков.

На очко от него отстал россиянин Ян Непомнящий, занявший второе место, третьим стал экс-чемпион мира индиец Виши Ананд - 13,5 очков.

Турнир, который в этом году носил имя Виктора Корчного и назывался  Kortchnoi Zurich Chess Challenge, проводится по сложной системе. Восемь шахматистов сыграли в два круга со следующим регламентом.

Первый круг – с контролем 45 минут + 30 секунд на ход, второй – 10 минут + 5 секунд на ход. За победу в первом круге начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко; во втором – 1 очко и 0,5 очка соответственно.

Накамура вышел победителем как первого, так и второго кругов.

Статистика:

Итоги первого круга. 1-2. Накамура, Непомнящий – по 10; 3. Ананд – 9; 4-5. Крамник, Свидлер – по 8; 6. Гельфанд – 5; 7-8. Пеллетье, Опарин – по 3.

Итоги второго круга. 1. Накамура – 5; 2. Ананд – 4,5; 3-5. Гельфанд, Свидлер, Непомнящий – по 4; 6. Крамник – 3; 7. Опарин – 2,5; 8. Пеллетье – 1.

Итоговое положение в общем зачете. 1. Накамура (США) – 15; 2. Непомнящий (Россия) – 14; 3. Ананд (Индия) – 13,5; 4. Свидлер (Россия) – 12; 5. Крамник (Россия) – 11; 6. Гельфанд (Израиль) – 9; 7. Опарин (Россия) – 5,5; 8. Пеллетье (Швейцария) – 4.

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