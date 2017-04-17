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Владимир Ткаченко: ЦСКА обыграет «Басконию» в трех-четырех матчах

Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший центровой ЦСКА Владимир Ткаченко считает, что армейцы не испытают больших проблем в четвертьфинале Евролиги с испанской «Басконией».

Первая игра пройдет в Москве 18 апреля.

«Баскетболисты ЦСКА сильнее «Басконии», и думаю, что после двух матчей в Москве счет точно будет 2-0. Возможно, что испанцы зацепят третью игру у себя дома, но в четвертом матче ЦСКА победит и завершит серию. Но еще одного матча в Москве уже не понадобится. Уверен, что ЦСКА соберется после поражения от «Басконии» в последнем туре Евролиги. Это же плей-офф», - сказал Ткаченко.

Матч

ЦСКА - Баскония

Место и дата

18 апреля 20:00, Мегаспорт, Онлайн-трансляция

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