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Крэйг Шекспир: Нельзя раскрываться и дарить пространство «Атлетико», эта команда превосходно играет на контратаках

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Главный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир дал комментарий перед ответным матчем с мадридским «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Нам нужно создавать больше остроты в нападении. Надо снова начать забивать, но в то же время нельзя раскрываться и дарить пространство сопернику, так как он превосходно играет на контратаках. Надо действовать с большим напором, чем в первом матче, хоть мы и уважаем оппонента.

В футболе победы просто так не даются. Мы хотим должным образом войти в завтрашнюю игру, и это наша первоочередная задача. Хочется чтобы футболисты получали удовольствие и играли с улыбками на лицах, но завтра надо будет действовать с умом и быть начеку, чтобы не упустить одну из тех мелочей, что влияет на исход встречи», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 18 апреля, на домашней арене английского клуба и стартует в 21.45 мск.

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