Кэм Тэлбот: Мы знали, что «Шаркс» начнут мощно, а трибуны станут настоящим фактором

Вратарь «Эдмонтон» Кэм Тэлбот прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (1:0) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.

- Мы знали, что они начнут мощно, а трибуны станут настоящим фактором. Однако мы еще последние пару недель чемпионата играли матчи в атмосфере плей-офф, и это хорошо подготовило нас к этой серии. Первая игра в Эдмонтоне сложилась не так, как мы этого хотели, но сейчас мы представляем собой уверенный в своих силах коллектив, - приводит слова Тэлбота официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после трех матчей серии между «Эдмонтоном» и «Сан-Хосе» счет 261 в пользу «Ойлерз». Четвертый матч состоится в Сан-Хосе в среду, 19 апреля. Игра начнется 5:00 по московскому времени.