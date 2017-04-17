Барри Тротц: У нас бывали сложности, но мы всегда находили выход

Главный тренер «Вашингтон» Барри Тротц поделился ожиданиями от третьего матча первого раунда плей-офф с «Торонто».

- Бэбкок готовится к игре и мы узнаем, кого он будет выпускать против него. Полагаю, что он будет играть по той же схеме, то есть выпускать Кадри против Бэкстрема. Мы можем что-то придумать по этому поводу, а может быть нет. Мы подумаем, у нас есть время, составим план игры и ребята подготовятся.

У нас бывали сложности в течение всего года, но мы всегда находили выход, - сказал Тротц. - Мы внесем коррективы, прибавим. Это скорее марафон, а не забег на 100 метров. Легких игр в плей-офф не бывает. Мы едем в Торонто, и я думаю, что наши нападающие там сыграют лучше, чем вчера, - приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух встреч счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» равный - 1-1. Третий матч состоится во вторник, 18 апреля, в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени.