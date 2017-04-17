Барри Тротц: Мне нравится, как Кузнецов играет с «Торонто»

Главный тренер «Вашингтон» Барри Тротц прокомментировал игру Евгения Кузнецова в первых двух встречах серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто».

- Кузнецов создал несколько моментов. Он очень хорошо двигается, он нагружает их защитников. По-моему в первом овертайме он разобрался с их обороной и чуть не забил. Мне нравится, как он играет, - приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух встреч счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» равный - 1-1. Третий матч состоится во вторник, 18 апреля, в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени/