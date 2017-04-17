Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мордовия1 : 1Енисей
Футбол  Факел0 : 0Шинник
Хоккей  Россия (U-18)- : -Белоруссия (U-18)
Хоккей  Реактор1 : 1Красная Армия
Хоккей  Динамо Балашиха0 : 0Торпедо У-К
Футбол  Мидлсбро- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Барри Тротц: Мне нравится, как Кузнецов играет с «Торонто»

Источник:  Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Комментарии

Главный тренер «Вашингтон» Барри Тротц прокомментировал игру Евгения Кузнецова в первых двух встречах серии первого раунда Кубка Стэнли против «Торонто».

- Кузнецов создал несколько моментов. Он очень хорошо двигается, он нагружает их защитников. По-моему в первом овертайме он разобрался с их обороной и чуть не забил. Мне нравится, как он играет, - приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

Напомним, что после двух встреч счет в серии между «Вашингтоном» и «Торонто» равный - 1-1. Третий матч состоится во вторник, 18 апреля, в Air Canada Center. Игра начнется 2:00 по московскому времени/

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владимир Тарасенко: Надо заканчивать серию с «Миннесотой» в четвертом матчеКорреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе беседует с Владимиром Тарасенко после победы над «Миннесотой».Барри Тротц: У нас бывали сложности, но мы всегда находили выходГлавный тренер «Вашингтон» Барри Тротц поделился ожиданиями от третьего матча первого раунда плей-офф с «Торонто».Кэм Тэлбот: Мы знали, что «Шаркс» начнут мощно, а трибуны станут настоящим факторомВратарь «Эдмонтон» Кэм Тэлбот прокомментировал победу над «Сан-Хосе» (1:0) в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли.Александр Радулов: Где-то Прайс нас потащил, но главное, что забили в большинствеРоссийский форвард «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал победу в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Рейнджерс» (1:3).Хенрик Лундквист: «Рейнджерс» должны действовать лучше в следующем матчеГолкипер «Рейнджерс» Хенрик Лундквист прокомментировал поражение в третьем матче первого раунда Кубка Стэнли против «Монреаля» (1:3).Алекс Пьетранджело: Игра Аллена в - это просто фантастикаКапитан «Сент-Луиса» Алекс Пьетранджело оценил игру голкипера команды Джейка Аллена в первом раунде розыгрыша Кубка Стэнли против «Миннесоты».Брюс Будро: «Миннесота» должна прибавить в некоторых компонентахГлавный тренер «Миннесоты» Брюс Будро прокомментировал поражение от «Сент-Луис Блюз» в третьем матче первого раунда розыгрыша Кубка Стэнли.Владимир Тарасенко: «Сент-Луис» ведет в серии 3-0, но мы стараемся не расслаблятьсяНападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко прокомментировал победу над «Миннесотой Уайлд» (3:1) в первом раунде Кубка Стэнли.Майк Бэбкок: Бойл и Мартин проделали отличную работу во втором матче против «Вашингтона»Главный тренер «Торонто» Майк Бэбкок прокомментировал игру форварда своей команды Каспери Капанен во втором матче первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона».Каспери Капанен: Не терпится увидеть, как болельщики «Торонто» будут сходить с ума в предстоящих двух встречахФорвард «Торонто» Каспери Капанен поделился ожиданиями от третьего матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Вашингтона».Панарин поздравил СКА с завоеванием Кубка Гагарина (фото)Нападающий «Чикаго» Артемий Панарин поздравил СКА с победой в розыгрыше Кубка Гагарина.Херсли еще не начинал переговоры со СКА о продлении контрактаЗащитник СКА Патрик Херсли сообщил, что еще не начинал переговоры с петербургской командой по поводу возможного продления контракта.Изумительный гол Радулова, который шокировал весь Нью-Йорк! (видео)Изумительный гол Радулова, который шокировал весь Нью-Йорк! (видео)Александр Радулов зажигает в плей-офф Кубка Стэнли. Он забросил потрясающую шайбу в «Мэдисон Сквер Гарден», «Монреаль» победил «Рейнджерс».Александр Радулов: Еще ничего не завершено, надо игратьНападающий «Монреаля» Александр Радулов прокомментировал победу над «Рейнджерс» (3:1) в третьем матче серии первого раунда Кубка Стэнли.Зайцев может сыграть с «Вашингтоном»Российский защитник «Торонто» Никита Зайцев вернулся к полноценными тренировкам, сообщает ESPN.«Спартак» обыграл «Зенит» и близок к чемпионству, гол Радулова, три очка Малкина. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра понедельника.НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. «Сент-Луис» обыграл «Миннесоту», «Коламбус» уступил «Питтсбургу» и другие матчиВсе матчи плей-офф НХЛ на сайте «Советского спорта».«Эдмонтон» обыграл «Сан-Хосе»Матч первого раунда Кубка Стэнли между «Сан-Хосе» и «Эдмонтоном» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Эдмонтона».Гол Радулова помог «Монреалю» обыграть «Рейнджерс»Матч первого раунда плей-офф НХЛ между «Рейнджерс» и «Монреалем» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Монреаля».«Питтсбург» в овертайме обыграл «Коламбус», Малкин набрал три очкаМатч первого раунда плей-офф НХЛ между «Коламбусом» и «Питтсбургом» завершился победой гостей в овертайме. Итоговый счет матча – 5:4 в пользу «Питтсбурга».
Футбол
«Динамо» после выхода в РФПЛ одержало волевую победу над «Сибирью»
Футбол
Константин Генич: Егоров – красавец! Давал играть, бороться, везде успел!
Футбол
Евгений Кафельников: Играть в «Спартаке» - большая честь, быть в обойме престижно
Футбол
Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков
все новости
Торонто
Торонтокалендарьстатистика
Вашингтон
Вашингтонкалендарьстатистика
Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецоввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Кубок Стэнли
Кубок Стэнли