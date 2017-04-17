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В Сокольниках пройдет крупнейшая выставка спортивной индустрии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

18 - 20 апреля 2017 года в Москве на территории Конгрессно-выставочного центра «Сокольники» пройдет ежегодная Международная выставка «Спорт» – крупнейшее в России выставочное мероприятие спортивной индустрии.

Заместитель министра спорта Павел Новиков, глава Москомспорта Николай Гуляев и Светлана Хоркина открывают выставку 

В этом году, организаторы ежегодной Выставки «Спорт» обновляют концепцию - содержание и форму организации выставочного пространства. Активно развивающиеся сегменты спортивной индустрии будут представлены отдельными экспозициями, деловыми программами и активностями.

Впервые будет организована экспозиция единоборств FIGHT FAN EXPO, которая разместиться в отдельном павильоне. Наряду с производителями, продавцами оборудования и экипировки для единоборств, экспозиция будет представлена стендами спортивных организаций, развивающих единоборства и боевые искусства. Большое пространство займет зона активностей - четыре площадки, на которых пройдут мастер-классы, открытые тренировки и семинары борцов самбо, бойцов смешанных единоборств, мастеров кикбоксинга, и тайского бокса, состоятся реальные поединки боксеров-профессионалов и спарринги по тайскому боксу. Тематика единоборств найдет свое продолжение в деловой программе организованной Союзом ММА России. Будут презентованы новые проекты и промоушены смешанных единоборств.

В формате выставки-конференции BROADCASTING IN SPORTS, ведущие эксперты представят перспективные телерадиовещательные и информационные технологии в спорте. На конференцию приглашены представители ведущих мировых производителей, системные интеграторы и эксперты в сфере телевизионных технологий в спорте. В том числе системные интеграторы, участвующие в оснащении системами теле-радиотрансляций арены-участницы ЧМ - 2018 (Лужники, «Открытие Арена»). Выставочная зона BROADCASTING IN SPORTS представит новинки оборудования компаний-участниц.

Кроме этого в рамках Выставки «Спорт» пройдут: Бизнес-саммит «Ледовая индустрия», Открытый Международный футбольный конгресс - IN FOOTBALL, и много других интересных мероприятий. 

Общую экспозиционную часть Выставки представят компании спортивной индустрии по семи тематическим разделам: «Спортивные сооружения и инжиниринг», «Техническое оснащение и безопасность спортивных сооружений», «Спортивная экипировка и инвентарь», «Спортивная медицина и питание», «Фитнес. Тренажерное оборудование», «Экстремальный спорт», «Спорт в индустрии развлечений».

Деловая программа Выставки станет профессиональной дискуссионной площадкой, объединяющей российских и международных экспертов и специалистов спортивной отрасли, для обмена знаниями, лучшей практикой, для обсуждения актуальных вопросов, состояния и перспектив развития спортивной отрасли России.

В расширенной деловой программе пройдут более 25 мероприятий различного формата и тематической направленности.

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