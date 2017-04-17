Карл-Хайнц Румменигге: Сложно сказать, сможет ли «Бавария» перевернуть игру с «Реалом»

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами, которая состоялась в Мюнхене, завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1.

«Позади только половина четвертьфинала. У нашей команды боевой характер. В таких матчах мы играем с невероятной волей к победе. Для того, чтобы исправить результат первого матча, нужно будет показать смелую игру с полной самоотдачей, но при этом проявить терпение.

Сложно сказать, сможет ли «Бавария» перевернуть игру. Мы будем бороться и непременно отдадим все свои силы. Тот, кто борется, может проиграть. Тот, кто не борется, уже проиграл», – цитирует Румменигге клубная пресс-служба.



Напомним, ответный матч между «Баварией» и «Реалом» состоится завтра, 18 апреля, в Мадриде и стартует в 21.45 мск.

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