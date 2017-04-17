Карим Бензема: Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о возможном трансфере в испанский клуб полузащитника «Челси» Эдена Азара.

«Он очень хороший игрок, который постоянно угрожает воротам соперника. Нет, я не в курсе всех слухов, но очевидно, что Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала», – цитирует игрока сборной Франции Telefoot.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует приобрести игрока «синих» по окончании сезона. Сам хавбек лондонского клуба также заинтересован в переезде в Мадрид, поскольку мечтает поработать вместе с наставником «сливочных» Зинедином Зиданом.

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