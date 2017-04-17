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Массимо Каррера: Мне очень повезло быть частью этой семьи, горжусь своими воинами

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оставил на своей странице в Instagram после победного матча над «Зенитом» в рамках 23-го тура РФПЛ (2:1).

«Моя команда, наши болельщики и наш символ – «Спартак». Мне очень повезло быть частью этой семьи. Горжусь своими воинами!» – написал итальянский специалист.

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Матч

Спартак - Зенит - 2:1 (1:0)

Голы

Промес 22 (1:0). Дзюба 66 (1:1). Самедов 80 (2:1).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Ещенко, Джикия, Таски, Глушаков, Фернандо, Ананидзе (Самедов, 61), Попов (Мельгарехо, 74), Промес, Зобнин

Зенит: Лунев, Кришито, Смольников, Иванович, Нету, Эрнани (Шатов, 46), Жулиано (Джорджевич, 89), Юсупов (Маурисио, 79), Данни, Дзюба, Кокорин

Предупреждения:

Промес, 85 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

16 апреля 20:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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