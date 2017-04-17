Массимо Каррера: Мне очень повезло быть частью этой семьи, горжусь своими воинами

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера оставил на своей странице в Instagram после победного матча над «Зенитом» в рамках 23-го тура РФПЛ (2:1).

«Моя команда, наши болельщики и наш символ – «Спартак». Мне очень повезло быть частью этой семьи. Горжусь своими воинами!» – написал итальянский специалист.

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