Геннадий Капшай: Мы растем, ММА развивается, а значит мы идем вперед

Во Обнинске прошел чемпионат Центрального федерального округа по ММА, очередного отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам.

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали:

до 56,7 кг: Шейхмагомедов Магомедрасул (Калужская обл.);

до 61,2 кг: Магомедов Джамалуддин (Калужская обл.);

до 65,8 кг: Ахмедов Заур (Московская обл.);

до 70,3 кг: Силагадзе Роман (Костромская обл.);

до 77,1 кг: Рамазанов Шамиль (Московская обл.);

до 84 кг: Гамзатов Рамазан (Московская обл.);

до 93 кг: Насрудинов Насрудин (Московская обл.);

свыше 93 кг: Малыхин Анатолий (Московская обл.).

В командном зачете места распределились следующим образом: лидирует московская область, второе место заняла команда калужской области, третье - белгородской.

Итоги соревнований прокомментировал Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай.

«Соревнования прошли на очень высоком уровне. Возможно это «штамп», но в нашем молодом виде спорта очень важно отметить растущий уровень организации соревнований. Все было безупречно и профессионально, на полную «пятерку» отработала команда города Обнинска, Калужская федерация ММА во главе с ее президентом Дроздовым Виктором Федоровичем. На соревнованиях очень грамотно работал судейский корпус, - это очень важно. Результат - не было ни одного протеста. А главное - не было серьезных травм, что говорит о высоком уровне судейства. Спортсмены - все, без исключения, молодцы. Они порадовали не только своим мастерством, а настоящим джентельменским отношением друг к другу. Очень приятно смотреть, как формируется этика нашего вида спорта. Это говорит о том, что тренеры проводят колоссальную работу не только по подготовке, а по воспитанию ребят. Ведь, прежде всего, их работа направлена на педагогическую деятельность. Тренер воспитывают настоящих мужчин и достойных граждан нашей страны. Низкий поклон им за их труд и заботу о ребятах!

В целом в этом году каждый региональный чемпионат показывает, как растет уровень ММА в России. И это очень радует. Развиваются школы и клубы. Повышается профессионализм тренеров. Мы растем, наш вид спорта развивается, а значит мы идем вперед», - добавил Капшай»