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Геннадий Капшай: Мы растем, ММА развивается, а значит мы идем вперед

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Во Обнинске прошел чемпионат Центрального федерального округа по ММА, очередного отборочного этапа чемпионата России по смешанным боевым единоборствам. 

Золотые медали в своих весовых категориях завоевали: 

до 56,7 кг:  Шейхмагомедов Магомедрасул (Калужская обл.);
до 61,2 кг: Магомедов Джамалуддин (Калужская обл.);
до 65,8 кг: Ахмедов Заур (Московская обл.);
до 70,3 кг: Силагадзе Роман (Костромская обл.); 
до 77,1 кг: Рамазанов Шамиль (Московская обл.);
до 84 кг: Гамзатов Рамазан (Московская обл.);
до 93 кг: Насрудинов Насрудин (Московская обл.);
свыше 93 кг: Малыхин Анатолий (Московская обл.).

В командном зачете места распределились следующим образом: лидирует московская область, второе место заняла команда калужской области, третье - белгородской. 

Итоги соревнований прокомментировал Главный тренер сборной России по ММА Геннадий Капшай.

«Соревнования прошли на очень высоком уровне. Возможно это «штамп», но в нашем молодом виде спорта очень важно отметить растущий уровень организации соревнований. Все было безупречно и профессионально, на полную «пятерку» отработала команда города Обнинска, Калужская федерация ММА во главе с ее президентом Дроздовым Виктором Федоровичем.  На соревнованиях очень грамотно работал судейский корпус, - это очень важно. Результат - не было ни одного протеста. А главное - не было серьезных травм, что говорит о высоком уровне судейства.  Спортсмены - все, без исключения, молодцы. Они порадовали не только своим мастерством, а настоящим джентельменским отношением друг к другу. Очень приятно смотреть, как формируется этика нашего вида спорта. Это говорит о том, что тренеры проводят колоссальную работу не только по подготовке, а по воспитанию ребят. Ведь, прежде всего, их работа направлена на педагогическую деятельность. Тренер воспитывают настоящих мужчин и достойных граждан нашей страны. Низкий поклон им за их труд и заботу о ребятах!

В целом в этом году каждый региональный чемпионат показывает, как растет уровень ММА в России. И это очень радует. Развиваются школы и клубы. Повышается профессионализм тренеров. Мы растем, наш вид спорта развивается, а значит мы идем вперед», - добавил Капшай»

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