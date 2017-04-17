Глушаков и Ребров приняли участие в футбольном Дне донора

В преддверии важных спортивных событий в России LG Electronics и компания «Эльдорадо» провели 81-й в истории донорского проекта LG и 28-й совместный с партнером футбольный День донора.

Акцию поддержали известные спортсмены, российские футболисты – полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков и вратарь «Спартака» Артем Ребров.

Футбольный День донора прошел в Москве, в главном офисе компании «Эльдорадо», при поддержке Центра крови ФМБА России. В донорской акции приняли участие более 80 сотрудников офисов и магазинов «Эльдорадо», московского офиса LG и завода в Рузском районе Подмосковья, а также сотрудники компании Globus.

Послы добрых дел LG Денис Глушаков и Артем Ребров подписали символ донорской эстафеты – красное сердце, а также мяч добрых дел – символ донорского марафона #LGПередайПасДобра. Спортсмены не только поддержали участников акции, но и в теплой атмосфере пообщались со всеми донорами, рассказав о своем спортивном пути. Сами футболисты активно занимаются добрыми делами: так Денис Глушаков подарил родному городу – Миллерово (Ростовская область) – футбольный стадион, а Артем Ребров поддерживает подопечных Фонда борьбы с лейкемией.

«Футбол – командная игра. Чтобы одержать победу в матче, важно, чтобы каждый игрок проявил свои лучшие качества. Мне очень приятно сегодня помогать дружной команде LG в их благородном деле!» – отметил Денис Глушаков. На встрече с донорами Артем Ребров подчеркнул: «Быть донором крови – это значит принимать участие в решении жизненно важной проблемы. Сегодня у каждого из вас появился еще один повод для гордости за самого себя. Быть хорошим человеком в этой жизни – это здорово».

Расширяя донорскую географию, LG проведет футбольные дни донора также в других регионах. Компания LG является первым среди бизнес-сообщества партнером Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФМБА России и с 2009 года реализует проект «Корпоративное волонтерство. Содействие донорскому движению по имя здоровья нации» в поддержку Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов в России. Компания «Эльдорадо» первой в 2011 году присоединилась к донорским инициативам LG. На протяжении этих лет партнеры совместно реализуют как разовые акции, так и межрегиональные донорские марафоны, передвигаясь на различных видах транспорта и постоянно расширяя географию донорского движения – «Поезд инноваций и добрых дел», корабль «Технология добра», «Воздушный марафон добра», марафон «70 лет Победы».

В рамках космических инициатив добра в 2016 году партнеры провели спортивно-космический День донора при поддержке гимнаста Алексея Немова и Федерации космонавтики России. В эти годы акции двух партнеров поддерживали знаменитые российские спортсмены, такие как Константин Цзю, Алексей Немов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Антон Шипулин, Татьяна Навка, Наталья Рагозина, а в 2016 году – и космонавты при поддержке ОРКК.





