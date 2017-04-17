Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мордовия1 : 1Енисей
Футбол  Факел- : -Шинник
Хоккей  Россия (U-18)- : -Белоруссия (U-18)
Хоккей  Реактор1 : 1Красная Армия
Хоккей  Динамо Балашиха0 : 0Торпедо У-К
Футбол  Мидлсбро- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Глушаков и Ребров приняли участие в футбольном Дне донора

Комментарии

В преддверии важных спортивных событий в России LG Electronics и компания «Эльдорадо» провели 81-й в истории донорского проекта LG и 28-й совместный с партнером футбольный День донора.

Акцию поддержали известные спортсмены, российские футболисты – полузащитник «Спартака» и сборной России Денис Глушаков и вратарь «Спартака» Артем Ребров

Футбольный День донора прошел в Москве, в главном офисе компании «Эльдорадо», при поддержке Центра крови ФМБА России. В донорской акции приняли участие более 80 сотрудников офисов и магазинов «Эльдорадо», московского офиса LG и завода в Рузском районе Подмосковья, а также сотрудники компании Globus.

Послы добрых дел LG Денис Глушаков и Артем Ребров подписали символ донорской эстафеты – красное сердце, а также мяч добрых дел – символ донорского марафона #LGПередайПасДобра. Спортсмены не только поддержали участников акции, но и в теплой атмосфере пообщались со всеми донорами, рассказав о своем спортивном пути. Сами футболисты активно занимаются добрыми делами: так Денис Глушаков подарил родному городу – Миллерово (Ростовская область) – футбольный стадион, а Артем Ребров поддерживает подопечных Фонда борьбы с лейкемией.

«Футбол – командная игра. Чтобы одержать победу в матче, важно, чтобы каждый игрок проявил свои лучшие качества. Мне очень приятно сегодня помогать дружной команде LG в их благородном деле!» – отметил Денис Глушаков. На встрече с донорами Артем Ребров подчеркнул: «Быть донором крови – это значит принимать участие в решении жизненно важной проблемы. Сегодня у каждого из вас появился еще один повод для гордости за самого себя. Быть хорошим человеком в этой жизни – это здорово».

Расширяя донорскую географию, LG проведет футбольные дни донора также в других регионах. Компания LG является первым среди бизнес-сообщества партнером Министерства здравоохранения Российской Федерации и ФМБА России и с 2009 года реализует проект «Корпоративное волонтерство. Содействие донорскому движению по имя здоровья нации» в поддержку Программы развития массового добровольного донорства крови и ее компонентов в России. Компания «Эльдорадо» первой в 2011 году присоединилась к донорским инициативам LG. На протяжении этих лет партнеры совместно реализуют как разовые акции, так и межрегиональные донорские марафоны, передвигаясь на различных видах транспорта и постоянно расширяя географию донорского движения – «Поезд инноваций и добрых дел», корабль «Технология добра», «Воздушный марафон добра», марафон «70 лет Победы».

В рамках космических инициатив добра в 2016 году партнеры провели спортивно-космический День донора при поддержке гимнаста Алексея Немова и Федерации космонавтики России. В эти годы акции двух партнеров поддерживали знаменитые российские спортсмены, такие как Константин Цзю, Алексей Немов, Мария Петрова и Алексей Тихонов, Антон Шипулин, Татьяна Навка, Наталья Рагозина, а в 2016 году – и космонавты при поддержке ОРКК.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Денис Глушаков: Гонка не закончена. Я скажу, когда она закончитсяДенис Глушаков: Гонка не закончена. Я скажу, когда она закончитсяПолузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями после победы над петербургским «Зенитом» (2:1).Денис Глушаков: «Зенит» - такая же команда. Как «Оренбург» и остальныеХавбек «Спартака» Денис Глушаков не стал приумножать важность победы над «Зенитом» (2:1) по сравнению с успешными матчами против других клубов РФПЛ.Бойтесь Глушакова! «Спартак» vs «Зенит»: полузащитаБойтесь Глушакова! «Спартак» vs «Зенит»: полузащитаВо второй серии «Советский спорт» сравнивает средние линии «Спартака» и «Зенита».От Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаОт Реброва и Быстрова до Анчелотти: 7 самых странных поцелуев в истории футболаТренеру «Баварии» пришлось оправдываться за поцелуй своего игрокаДмитрия Шнякин: Ребров – самый малообсуждаемый герой «Спартака»Комментатор телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин высказался об игре голкипера московского «Спартака» Артема Реброва, отметив его сэйв в матче 22-го тура РФПЛ против «Уфы» (3:1).Денис Глушаков: Такая команда у нас просто, любим интригиПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков поделился впечатлениями от матча 22-го тура чемпионата России против «Уфы» (3:1).Денис Глушаков: От одного матча с ЦСКА или «Зенитом» ничего не решитсяКапитан «Спартака» Денис Глушаков после победы над «Уфой» (3:1) поделился мнением о том, что его команда в прошедшей игре заработала первый пенальти в чемпионате России-2016/17.Ребров отразил пенальти впервые с 2013 годаВ матче 22-го тура премьер-лиги «Спартак» в гостях обыграл «Уфу» – 3:1.Глушаков считает, что центральные матчи РФПЛ должны обслуживать арбитры из АнглииКапитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о приглашении иностранных арбитров на матчи чемпионата России.Артем Ребров: В жизни помогает вратарское спокойствиеГолкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о том, как профессиональные навыки помогают ему в повседневной жизни.Артем Ребров: Сейчас все радуются каждой осечке «Спартака»Голкипер московского «Спартака» Артем Ребров рассказал о матче красно-белых с московским «Локомотивом» (1:1).От Таски до Данни. 10 самых «хрустальных» футболистов чемпионата РоссииОт Таски до Данни. 10 самых «хрустальных» футболистов чемпионата России«Советский спорт» собрал десятку футболистов из клубов РФПЛ, которые дольше всех находились в «лазарете».О чемпионстве – только мечты. Глушаков, Самедов, Дзюба и другие нечемпионыО чемпионстве – только мечты. Глушаков, Самедов, Дзюба и другие нечемпионы«Советский спорт» собрал звезд футбола, для которых чемпионский титул – пока лишь мечта.Артем Ребров стал театраломАртем Ребров стал театраломСпартаковский голкипер осуществил свою давнюю мечту и поднялся на театральную сцену.«Место на поле Денису нашел Капелло». Архивное интервью с дядей Глушакова«Место на поле Денису нашел Капелло». Архивное интервью с дядей ГлушаковаСегодня ушел из жизни Валерий Глушаков – дядя полузащитника «Спартака» и сборной России.Ушел из жизни Валерий ГлушаковКапитан и полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков оставил пост на своей странице в Instgram, посвященный своему дяде – Валерию Глушакову, который скончался на 59-м году жизни.Владимир Стогниенко: Понравилось, как со сборной Бельгии сыграл ГлушаковРоссийский комментатор Владимир Стогниенко оставил несколько записей на своей странице в Twitter, посвященных товарищескому матчу между сборными России и Бельгии.Денис Глушаков: С каждым сбором мы прогрессируемПолузащитник сборной России Денис Глушаков поделился впечатлениями после товарищеского матча со сборной Бельгии. Напомним, что игра завершилась вничью.Артем Ребров: Ощутили в Белграде непередаваемую атмосферу, которую болельщики создали вокруг «Спартака»Голкипер «Спартака» Артем Ребров рассказал о впечатлениях от встречи команды в Белграде, куда красно-белые приехали на товарищеский матч с «Црвеной Звездой».Глушаков и Дзагоев пропустят матч с Кот-д'ИвуаромПолузащитники Алан Дзагоев и Денис Глушаков не сыграют в товарищеском матче против Кот-д'Ивуара, сообщает официальный твиттер национальной команды.
Футбол
«Динамо» после выхода в РФПЛ одержало волевую победу над «Сибирью»
Футбол
Константин Генич: Егоров – красавец! Давал играть, бороться, везде успел!
Футбол
Евгений Кафельников: Играть в «Спартаке» - большая честь, быть в обойме престижно
Футбол
Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков
все новости
Артём Ребров
Артём Реброввсе новости
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости