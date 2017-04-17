Карлос Каземиро: Левандовски – большой мастер, но на нем свет клином не сошелся

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро – о предстоящем матче с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами, которая состоялась в Мюнхене, завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1.

«Наш тренер отлично справляется с работой. Он доступно объяснил, чего ждет от нас в первом матче, и завтра сделает то же самое. Знаем, что матч будет непростым. Нельзя терять концентрацию. Болельщики должны поддержать нас.

Мы хотим играть и будем готовы. Знаем, что нужно делать. Надо с уважением отнестись к сопернику, ведь ничего еще не кончено – у «Баварии» мастеровитые и опасные игроки. Мы добились хорошего результата на выезде, но не станем останавливаться на этом. Понимаем, что победа нам не гарантирована.

Левандовски – большой мастер, но на нем свет клином не сошелся. У «Баварии» вся команда хороша. Мы должны сыграть на максимуме. Зацикливаться на одном конкретном игроке нам не стоит», – цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.

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