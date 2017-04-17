Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мордовия1 : 1Енисей
Футбол  Факел- : -Шинник
Хоккей  Россия (U-18)- : -Белоруссия (U-18)
Хоккей  Реактор1 : 1Красная Армия
Хоккей  Динамо Балашиха0 : 0Торпедо У-К
Футбол  Мидлсбро- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Карлос Каземиро: Левандовски – большой мастер, но на нем свет клином не сошелся

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Полузащитник мадридского «Реала» Карлос Каземиро – о предстоящем матче с «Баварией» в полуфинале Лиги чемпионов.

Напомним, первая игра между командами, которая состоялась в Мюнхене, завершилась победой испанского клуба со счетом 2:1.  

«Наш тренер отлично справляется с работой. Он доступно объяснил, чего ждет от нас в первом матче, и завтра сделает то же самое. Знаем, что матч будет непростым. Нельзя терять концентрацию. Болельщики должны поддержать нас.

Мы хотим играть и будем готовы. Знаем, что нужно делать. Надо с уважением отнестись к сопернику, ведь ничего еще не кончено – у «Баварии» мастеровитые и опасные игроки. Мы добились хорошего результата на выезде, но не станем останавливаться на этом. Понимаем, что победа нам не гарантирована.

Левандовски – большой мастер, но на нем свет клином не сошелся. У «Баварии» вся команда хороша. Мы должны сыграть на максимуме. Зацикливаться на одном конкретном игроке нам не стоит», – цитирует бразильца официальный сайт УЕФА.

Читайте также:

Зинедин Зидан: «Реал» не собирается рисковать в ответном матче с «Баварией»

Матч

Реал - Бавария

Место и дата

18 апреля 21:45, Сантьяго Бернабеу, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Карим Бензема: Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала»Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о возможном трансфере в испанский клуб полузащитника «Челси» Эдена Азара.Карл-Хайнц Румменигге: Сложно сказать, сможет ли «Бавария» перевернуть игру с «Реалом»Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге поделился ожиданиями от предстоящей встречи с мадридским «Реалом» в четвертьфинале Лиги чемпионов.Крэйг Шекспир: Нельзя раскрываться и дарить пространство «Атлетико», эта команда превосходно играет на контратакахГлавный тренер «Лестера» Крэйг Шекспир дал комментарий перед ответным матчем с мадридским «Атлетико» в четвертьфинале Лиги чемпионов.«Бавария» способна создать проблем любой команде, но у нее есть свои слабости»«Бавария» способна создать проблем любой команде, но у нее есть свои слабости»Главный тренер мадридского «Реала» ответил на вопросы журналистов в преддверии ответного матча с мюнхенской «Баварией» в четвертьфинале ЛЧ.Скомина назначен на матч «Монако» - «Боруссия»Стали известны арбитры, которые 19 апреля будут обслуживать ответные четвертьфинальные матчи Лиги чемпионов.Маскерано из-за травмы может пропустить матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионовПолузащитник «Барселоны» Хавьер Маскерано из-за травмы пропустил воскресную тренировку команды. В связи с повреждением футболист может пропустить ответную игру 1/4 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом».Слуцкий будет комментировать матч «Барселона» - «Ювентус», а Карпин – «Реал» - «Бавария»Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий в прямом эфире будет комментировать ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов «Барселона» - «Ювентус», сообщается пресс-служба «НТВ-Плюс».Дибала восстановится от повреждения к матчу Лиги чемпионов с «Барселоной»Получивший повреждение нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала успеет восстановиться к ответному четвертьфинальному матчу Лиги чемпионов с «Барселоной», сообщает Football Italia.Венгерский арбитр Кашшаи назначен на ответный матч «Реала» и «Баварии»УЕФА назвал фамилии арбитров, которые будут обслуживать ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов 18 апреля.Массимилиано Аллегри: Дибала должен вернуться в строй к матчу с «Барселоной»Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри надеется, что нападающий Пауло Дибала сможет помочь его команде в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной».«Спартак» обыграет «Зенит»! Букмекеры ведут красно-белых к чемпионству«Спартак» обыграет «Зенит»! Букмекеры ведут красно-белых к чемпионству«Советский спорт» изучает котировки букмекерских контор на ближайший футбольный уикенд.Проигрыш «Спартаку» и – чемодан, вокзал, Бухарест? 5 главных скандалов неделиПроигрыш «Спартаку» и – чемодан, вокзал, Бухарест? 5 главных скандалов недели«Советский спорт» собирает пятерку главных скандалов последней недели.Тайфун Коркут: Я доволен тем, как «Байер» играл в меньшинствеГлавный тренер «Байер» Тайфун Коркут поделился впечатлениями поле матча против «Баварии» в 29-м туре чемпионата Германии. Напомним, что матч завершился вничью (0:0).Карло Анчелотти: Мы создали много моментов, но даже при такой игре случается ничьяГлавный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча 29-го тура чемпионата Германии против «Байера». Напомним, что матч завершился вничью (0:0).«Бавария» в большинстве не смогла обыграть «Байер»«Байер» дома сыграл вничью с «Баварией» (0:0) в 29-м туре чемпионата Германии.«Реал» вырвал победу у «Спортинга»«Спортинг» дома уступил «Реалу» (2:3) в 32-м туре чемпионата Испании.Карло Анчелотти: Все наши мысли о «Байере», не хочу говорить о «Реале»Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти сказал, что его команда сейчас думает только о «Байере» и не вспоминает поражение от мадридского «Реала» в Лиге чемпионов (1:2).Левандовски вернулся к тренировкамФорвард «Баварии» Роберт Левандовски вернулся к тренировкам после травмы. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Полиция сомневается в причастности ИГИЛ ко взрыву в ДортмундеНемецкая полиция продолжает расследование взрыва в Дортмунде возле автобуса «Боруссии» перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов против «Монако».Представители Роналду опровергли информацию об обвинении в изнасилованииКомпания Gestifute, представляющая интересы форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что португальцу грозило обвинение в изнасиловании.
Футбол
«Динамо» после выхода в РФПЛ одержало волевую победу над «Сибирью»
Футбол
Константин Генич: Егоров – красавец! Давал играть, бороться, везде успел!
Футбол
Евгений Кафельников: Играть в «Спартаке» - большая честь, быть в обойме престижно
Футбол
Каррера – лучший тренер в истории «Спартака» по среднему количеству набранных очков
все новости
Реал
Реалкалендарьстатистика
Бавария
Бавариякалендарьстатистика
Роберт Левандовски
Роберт Левандовскивсе новости
Карлос Каземиро
Карлос Каземировсе новости
Лига чемпионов
Лига чемпионовтаблицакалендарьстатистикатексты/новости