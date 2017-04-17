Владимир Тарасенко: Надо заканчивать серию с «Миннесотой» в четвертом матче

Корреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе беседует с Владимиром Тарасенко после победы над «Миннесотой».

- «Сент-Луис» ведет 3-0 в серии. Вы довольны своей игрой и тем, что показывает команда?

- Мы знали, что будет тяжелый матч. Возможно, еще тяжелее, чем первые две встречи в Сент-Поле. В тактическом плане нам было очень важно победить. Настраивались хорошо. Знали, чего ждать от «Миннесоты». Но расслабляться при 3-0 нельзя. Теперь нужно брать четвертый матч. Надо заканчивать серию здесь, перед своими болельщиками.

- Но в «Сент-Луисе» ожидали, что вы возьмете три первых матча?

- Не скажу, что были уверены в этом на 100 процентов. Но у нас было задание – играть в каждом матче на победу, что мы и делаем. Хорошо, что пока это удается.

- В чем-то надо прибавлять?

- Пока об этом не думаю. У нас – выходной. А у тренерского штаба есть время, чтобы разобрать матчи и дать нам установку. Будем ее выполнять.



