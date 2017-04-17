Владимир Тарасенко: Мы всегда были уверены в Джейке Аллене

Корреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе беседует с Владимиром Тарасенко после победы над «Миннесотой».

- Вы побеждаете, но с разницей в одну шайбу. Только сейчас увидели 3:1. Похоже, что решающий фактор в этой серии – ваш вратарь Джейк Аллен.

- Джейк всегда очень хорошо выступал. Просто журналисты любят крутить темы, когда у какого-то хоккеиста идет игра или наоборот. А мы, ребята из «Сент-Луиса», всегда были уверены в Аллене и другом вратаре – Картере Хаттоне. Они делают то, что и должны. Но соглашусь с вами, что Аллен в плей-офф играет даже лучше, чем в регулярном чемпионате.

- Со стороны видно, как вам трудно. Едва Тарасенко получает шайбу, как на него вешаются два-три игрока «Миннесоты». Что делать в таких ситуациях?

- Да просто вести борьбу. Моментов у меня очень много. Надо их просто реализовывать. Если на тебя бегут два соперника – значит, твои партнеры открыты. Нет такого хоккея, против которого нельзя найти противоядие.

Этим мы и занимаемся. Разговариваем с партнерами о том, как выходить из этих ситуаций и создавать моменты.