Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себя

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матча с «МЮ» в 33-м туре АПЛ (2:0).

«Челси» так и не включился в игру, но где же был Антонио Конте? Все говорят, что наставник «синих» на протяжении всего сезона бегает по всей бровке и командует своими игроками. Все ждали, что случится то же самое и на «Олд Траффорд», но, на мой взгляд, Конте был подавлен. Кажется, что ему не хватило веры в себя.

Что касается его слов после интервью, то здесь все просто – нужно это принять, как должное, потому что его команда так и не показала свой уровень. Это был очень скучный матч в их исполнении. Меня больше беспокоит его состояние, потому что мы видели, как этот тренер бурно реагировал на тренерской скамейке. В матче с «Юнайтед» мы увидели другого Конте», – сказал Невилл, слова которого приводит Sky Sports.