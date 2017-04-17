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Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себя

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матча с «МЮ» в 33-м туре АПЛ (2:0).

«Челси» так и не включился в игру, но где же был Антонио Конте? Все говорят, что наставник «синих» на протяжении всего сезона бегает по всей бровке и командует своими игроками. Все ждали, что случится то же самое и на «Олд Траффорд», но, на мой взгляд, Конте был подавлен. Кажется, что ему не хватило веры в себя.

Что касается его слов после интервью, то здесь все просто – нужно это принять, как должное, потому что его команда так и не показала свой уровень. Это был очень скучный матч в их исполнении. Меня больше беспокоит его состояние, потому что мы видели, как этот тренер бурно реагировал на тренерской скамейке. В матче с «Юнайтед» мы увидели другого Конте», – сказал Невилл, слова которого приводит Sky Sports.

Матч

Манчестер Юнайтед - Челси - 2:0 (1:0)

Голы

Рэшфорд 8 (1:0). Эррера 49 (2:0).

Состав

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Байи, Дармиан, Рохо, Феллайни, Лингард (Кэррик, 60), Валенсия, Эррера, Погба, Янг (Фосу-Менса, 90), Рэшфорд (Ибрагимович, 82)

Челси: Бегович, Кэйхилл, Луиз, Зума (Лофтус-Чик, 84), Аспиликуэта, Азар, Мозес (Фабрегас, 55), Канте, Матич (Виллиан, 67), Педро, Коста

Предупреждения:

Эррера, 72; Рохо, 75; Ибрагимович, 90 - Коста, 33; Кэйхилл, 48; Фабрегас, 89

Место и дата

16 апреля 18:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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