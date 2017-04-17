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Андрей Кириленко: Мы вполне можем рассчитывать на медали чемпионата Европы

Сергей Волков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Президент Федерации баскетбола России Андрей Кириленко сегодня побывал в Самаре, где завершился финальный турнир мужской детско-юношеской баскетбольной лиги – «Финал восьми» ДЮБЛ.

Он встретился с журналистами, баскетбольной общественностью и воспитанниками спортшкол области. Автограф-шоу продолжалось более часа, а затем он сел на трибуну «МТЛ- Арены» и стал смотреть финальный матч, в котором хозяева паркета из БК «Самара» встретились с юношами ЦСКА.

– Я не собираюсь давать прогноз на этот матч, – рассказал он корреспонденту «Советского спорта» в Самаре Сергею Волкову. – Мне все равно, кто выиграет. Любой матч мне интересен в первую очередь сквозь призму подготовки игроков. Нам нужны новые звездочки, достойное пополнение для национальной сборной. Моя задача – увидеть эти таланты. Поэтому буду просматривать в первую очередь игроков, а потом уже отмечать команды.

Источник: «Советский спорт»

– Насколько вас порадовала организация турнира?
– Самаре мы не случайно доверяем проведение крупных юношеских турниров. Здесь умеют организовывать спортивные праздники на высшем уровне. В стране есть четыре ведущих детских баскетбольных центра – это Москва, Московская область, Питер и Самара. Продолжайте работать в том же духе, вы на правильном пути. Надеюсь, что в ближайшее время разрешится главная проблема со строительством нового современного зала. Предстоящий в 2023 году Кубок мира по баскетболу пройдет в России. Он станет отличным стимулом для Самары, которая сможет подать заявку на проведение крупного международного баскетбольного турнира. Тем более, что к этому времени вы накопите необходимый опыт во время проведения чемпионата мира-2018 по футболу. Уже поданы заявки от Москвы, Питера и Казани. Готовится подать заявку Пермь. Ждем шагов от Самары.

– Вы уверены, что до этого времени в Самаре появится специализированная баскетбольная арена международного уровня?
– Надеюсь ее увидеть года через три. Но для этого нужно постараться. Кубок мира, повторюсь, отличный для этого стимул. Это как морковка, которая висит перед лошадью и манит ее, заставляет, как приз, бежать быстрее. Кстати, за опытом проведения крупных международных турниров приглашаю вас летом в Москву на женский чемпионат Европы и осенью в Турцию – на мужской. Будем болеть вместе!

Источник: «Советский спорт»

– В тренерский штаб мужской национальной команды входит известный самарский тренер Борис Соколовский. Что-то поменяется в его статусе перед первенством континента?
– У нас нет никаких оснований что-либо менять в тренерском штабе главной команды страны. Мы знаем Соколовского, как прекрасного специалиста. Сборную возглавляет Сергей Базаревич, он подбирает себе и помощников. На сегодня в сборной прекрасный творческий климат. Неплохой подбор игроков, поэтому к перспективам выступлений на чемпионате Европы отношусь со сдержанным оптимизмом. Мы вполне можем рассчитывать на медали чемпионата Европы.

Источник: «Советский спорт»

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