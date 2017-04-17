«Химки» обыграли на выезде «Астану», едва не уступив с преимуществом «+20»
Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение «Астане» в рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ.
Встреча между командами завершилась со счетом 90:87 в пользу российского клуба.
Самым результативным игроком этого матча стал нападающий «Астаны» Усман Крубалли, набравший 29 очков. У «Химок» 23 очка на в активе Алексея Шведа.
Едина Лига ВТБ
Регулярный чемпионат
Матч
Место и дата
17 апреля 17:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция
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