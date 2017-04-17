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«Химки» обыграли на выезде «Астану», едва не уступив с преимуществом «+20»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Баскетболисты подмосковных «Химок» нанесли поражение «Астане» в рамках регулярного первенства Единой лиги ВТБ.

Встреча между командами завершилась со счетом 90:87 в пользу российского клуба.

Самым результативным игроком этого матча стал нападающий «Астаны» Усман Крубалли, набравший 29 очков. У «Химок» 23 очка на в активе Алексея Шведа.

Едина Лига ВТБ
Регулярный чемпионат

Матч

Астана - Химки - 87:90

Место и дата

17 апреля 17:00, СК Велотрек, Онлайн-трансляция

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