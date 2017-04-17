Официально: Джон Терри покинет «Челси» по окончании сезона

Как сообщает пресс-служба «Челси», капитан лондонского клуба Джон Терри покинет стан «синих» грядущим летом.

Терри выступает за основную команду «Челси» с 2000 года. За это время 35-летний футболист выиграл вместе с командой чемпионат (4 раза), Кубок (5), а также Суперкубок Англии (2), Кубок Лиги (3), Лигу чемпионов и Лигу Европы.



Всего за «Челси» игрок провел 685 матчей, забил 64 гола и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что у экс-игрока сборной Англии есть предложения от китайских клубов.

Читайте также:

«Обдумав предложение «Челси», я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом