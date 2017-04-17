Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Мордовия1 : 2Енисей
Футбол  Факел1 : 0Шинник
Хоккей  Россия (U-18)- : -Белоруссия (U-18)
Хоккей  Реактор4 : 7Красная Армия
Хоккей  Динамо Балашиха2 : 1Торпедо У-К
Футбол  Мидлсбро- : -Арсенал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Официально: Джон Терри покинет «Челси» по окончании сезона

Источник:  ФК «Челси»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Челси», капитан лондонского клуба Джон Терри покинет стан «синих» грядущим летом.

Терри выступает за основную команду «Челси» с 2000 года. За это время 35-летний футболист выиграл вместе с командой чемпионат (4 раза), Кубок (5), а также Суперкубок Англии (2), Кубок Лиги (3), Лигу чемпионов и Лигу Европы. 

Всего за «Челси» игрок провел 685 матчей, забил 64 гола и отдал 29 голевых передач.

Ранее сообщалось, что у экс-игрока сборной Англии есть предложения от китайских клубов.

Читайте также:

«Обдумав предложение «Челси», я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Обдумав предложение «Челси», я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом«Обдумав предложение «Челси», я решил уйти». Терри прощается с лондонским клубом«Советский спорт» приводит прощальные слова 35-летнего защитника, который провел в лондонском клубе больше 20-ти лет.Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себяБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл, который ныне работает экспертом на телеканале Sky Sports, высказался о поведении наставника «Челси» Антонио Конте во время матча с «МЮ» в 33-м туре АПЛ.Карим Бензема: Азар стал бы хорошим приобретением для «Реала»Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема прокомментировал информацию о возможном трансфере в испанский клуб полузащитника «Челси» Эдена Азара.Моуринью велик. Три доказательства из матча «МЮ» - «Челси»Моуринью велик. Три доказательства из матча «МЮ» - «Челси»С третьей попытки «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью обыграл «Челси» Антонио Конте - 2:0.Куртуа травмировал лодыжку на съемках ролика для НБАГазета The Telegraph сообщила подробности травмы вратаря «Челси» Тибо Куртуа, из-за которой он пропустил воскресный матч 33-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (0:2).Антонио Конте: Мы провели плохой матчГлавный тренер «Челси»» Антонио Конте поделился впечатлениями после матча против «Манчестер Юнайтед». Напомним, что его команда уступила со счетом 0:2.Жозе Моуринью: «Челси» лучшая контратакующая команда в АнглииГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал победу своей команды в матче 33-го тура чемпионата Англии против «Челси» (2:0).Рэшфорд и Эррера принесли победу «МЮ» в матче с «Челси»В матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» на своем поле обыграл «Челси» со счетом 2:0.Жозе Моуринью: Ибрагимович устал, очень сильно усталГлавный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью в преддверии матча 33-го тура английской премьер-лиги с «Челси» рассказал, почему оставил нападающего Златана Ибрагимовича в запасе.«Манчестер Юнайтед» - «Челси». ОнлайнСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 33-го тура чемпионата Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Челси».Куртуа из-за травмы не сыграет с «Манчестер Юнайтед»Вратарь «Челси» Тибо Куртуа получил травму лодыжки и не сможет помочь своей команде в гостевом матче 33-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Об этом в твиттере сообщил репортер HLN Кристоф Террер.Букмекеры не видят фаворита в матче «Манчестер Юнайтед» - «Челси»Букмекерские конторы выставили котировки на центральную встречу 33-го тура чемпионата Англии, в которой «Манчестер Юнайтед» примет «Челси».«Спартак» обыграет «Зенит»! Букмекеры ведут красно-белых к чемпионству«Спартак» обыграет «Зенит»! Букмекеры ведут красно-белых к чемпионству«Советский спорт» изучает котировки букмекерских контор на ближайший футбольный уикенд.Златан Ибрагимович: Канте заслуживает приз лучшему игроку сезона в АПЛНападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович отметил вклад полузащитника «Челси» Нголо Канте в результаты команды.Третья попытка Моуринью. Анонс матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»Третья попытка Моуринью. Анонс матча «Манчестер Юнайтед» – «Челси»«Советский спорт» представляет центральное событие 33-го тура чемпионата Англии – встречу «Манчестер Юнайтед» и «Челси».«Дьяволы» против «синих»: гид по матчу «Манчестер Юнайтед» - «Челси»«Дьяволы» против «синих»: гид по матчу «Манчестер Юнайтед» - «Челси»«Советский спорт» готовит своих читателей к главному событию этого европейского футбольного уикенда.Антонио Конте: Думаю, у «МЮ» есть шансы попасть в четверкуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».Антонио Конте: Ибрагимович – великий игрок, и он сейчас на пике карьерыГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 33-го тура английской премьер-лиги против «Манчестер Юнайтед».Мората может воссоединиться с Моуринью в «Манчестер Юнайтед»Как сообщает Calcio Mercato, «Манчестер Юнайтед» стал последним претендентом на форварда мадридского «Реала» Альваро Морату.«Ливерпуль» включился в борьбу за ван Дейка«Ливерпуль» стал еще одним претендентом на защитника «Саутгемптона» Виргила ван Дейка.
Баскетбол
Андрей Кириленко: Мы вполне можем рассчитывать на медали чемпионата Европы
Футбол
Гари Невилл: В матче с «МЮ» Конте был подавлен, ему не хватило веры в себя
Футбол
Массимо Каррера: Мне очень повезло быть частью этой семьи, горжусь своими воинами
Футбол
Карл-Хайнц Румменигге: Сложно сказать, сможет ли «Бавария» перевернуть игру с «Реалом»
все новости
Челси
Челсикалендарьстатистика
Джон Терри
Джон Терривсе новости