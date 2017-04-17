Александр Бубнов: «Зенит» не был готов, что Каррера сыграет таким составом

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

- Каррера преподнес сюрприз. «Зенит» не был готов, что красно-белые сыграют в таком составе. «Спартак» хорошо изучил игру «Зенита» с «Анжи», где махачкалинцы прессинговали, а «Зенит» не знал, что делать. Джано и Попов были готовы сыграть. «Спартак» и раньше играл с одним Промесом. Там решали только между Поповым и Самедовым. И отказались от третьего центрального защитника, чтобы плотнее прессинговать в центре поля, - передает слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что после этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».