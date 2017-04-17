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Александр Бубнов: «Локомотив» с этим составом мог бы бороться за тройку

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об игре «Локомотива» под руководством Юрия Семина.

- «Локомотив» с этим составом мог бы бороться за тройку. У них появилась игра, комбинируют хорошо. С приходом Семина раскрылись те игроки, которые имели потенциал. У «Локомотива» раньше не было центральной оси. Игнатьев также прибавил. Он по своему потенциалу игрок сборной. Очень жалко, что ему не доверяли.  Команде нужен еще один забивной форвард. Может быть, еще и агрессивный крайний защитник. Ну и надо сохранить Миранчука, - приводит слова Бубнова «Спорт FM».

Напомним, что «Локомотив» с 34 очками поднялся на пятое место турнирной таблицы. В следующем туре железнодорожники 22 апреля примут «Амкар».

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