Нобель Арустамян: Допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободных тренеров

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился мнением о матче 23-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

- «Зенит» вчера предстал разными командами. Первые 20 минут питерцы вчистую проигрывали «Спартаку». А первые 30 минут второго тайма полностью переигрывал «Спартак». В целом допускаю, что «Зенит» может начать смотреть на свободные кандидатуры. Есть Слуцкий, который хочет поработать в Англии. А «Спартак» вчера доказал свое качество, - приводит слова Арустамяна «Спорт FM».

Напомним, что после этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».