Иван Барбашев: В плей-офф играть в три раза тяжелее, чем играть в регулярном чемпионате

Корреспондент «Советского спорта» в Сент-Луисе побеседовал с Иваном Барбашевым после победы над «Миннесотой».

- Матч был тяжелым, но мы сыграли отлично, - рассуждает форвард «Блюз» Иван Барбашев. – Сразу взяли контроль над ходом встречи. Забили быстрый гол уже на четвертой минуте. Это нам очень помогло. До конца матча действовали четко и не дали «Миннесоте» создать острые моменты, чтобы сравнять счет.

- Трудно ли вам, новичку, перестраиваться с регулярного чемпионата на плей-офф?

- Плей-офф гораздо тяжелее. Тут все совсем другое. Темп гораздо выше. И ты сам понимаешь, что если не победишь, то вылетишь после первого раунда.

Мы сейчас очень стараемся выжимать из себя все в каждом матче. Это в три раза тяжелее, чем играть в регулярном чемпионате. Особенно против такой классной команды, как «Миннесота». Но мы делаем хорошую работу и верим, что сможем взять четвертый матч.