ХК «Спартак» Москва провел турнир по киберхоккею

В минувшие выходные завершился турнир по киберхоккею, организованный хоккейным клубом «Спартак» Москва.



В финальном матче Иван Щетина обыграл Александра Климовича со счетом 5:0.



«Я часто играю в NHL17 по интернету, но мне хотелось сразиться непосредственно бок о бок с соперниками, чтобы почувствовать настоящий драйв. Заявку мою приняли, так что я собрался и приехал в Москву. Не могу себя назвать ярым болельщиком «Спартака», просто симпатизирую команде и слежу за её выступлениями. Спасибо клубу за прекрасную организацию, атмосфера просто шикарная», — сказал Иван.



Победитель получил игровую приставку PlayStation 4 и игровой свитер «Спартака». Сувениры с красно-белой символикой и подарки от спонсоров получили все участники турнира.