«Тосно» сыграло вничью со «Спартаком» из Нальчика и может гарантировать себе выход в РФПЛ в следующем туре

Матч 32-го тура ФНЛ между «Тосно» и нальчикским «Спартаком» закончился нулевой ничьей.

«Тосно» гарантирует себе прямой выход в РФПЛ, если в следующем туре обыграет «Луч Энергию», а «СКА-Хабаровск» не выиграет у «Волгаря».

Напомним, матчи 33-го тура пройдут 23 апреля. «Спартак-Нальчик» в этот день примет «Тамбов».

«Тосно» с 64 очками занимает второе место в ФНЛ, команда из Нальчика набрала 36 баллов и идет на тринадцатом месте. В активе СКА 50 очков. Лидер первенства «Динамо» с 72 баллами уже гарантировало себе место в РФПЛ на следующий сезон.