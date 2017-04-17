«Тосно» сыграло вничью со «Спартаком» из Нальчика и может гарантировать себе выход в РФПЛ в следующем туре
Матч 32-го тура ФНЛ
между «Тосно» и нальчикским «Спартаком» закончился нулевой ничьей.
«Тосно» гарантирует себе прямой выход в РФПЛ, если в следующем
туре обыграет «Луч Энергию», а «СКА-Хабаровск» не выиграет у
«Волгаря».
Напомним, матчи 33-го тура пройдут 23 апреля. «Спартак-Нальчик» в этот день примет «Тамбов».
«Тосно» с 64 очками занимает второе место в ФНЛ, команда из Нальчика набрала 36 баллов и идет на тринадцатом месте. В активе СКА 50 очков. Лидер первенства «Динамо» с 72 баллами уже гарантировало себе место в РФПЛ на следующий сезон.
Матч
Тосно - Спартак-Нальчик - 0:0
Состав
Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Абазов, Чиркин (Мухаметшин, 57), Богаев, Макаров (Палиенко, 45), Галиулин (Альшин, 74), Кашчелан, Кутьин, Заболотный
Спартак-Нальчик: Антипов, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Марченко, Мухаммад (Мурачёв, 74), Богатырёв, Дроздов, Войнов (Ахриев, 58), Ахъядов (Бойчук, 87), Каркаев (Семёнов, 65)
Предупреждения:
Дугалич, 7 - Ахъядов, 30; Ахриев, 76
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
17 апреля 18:00, Электрон, Онлайн-трансляция