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«Тосно» сыграло вничью со «Спартаком» из Нальчика и может гарантировать себе выход в РФПЛ в следующем туре

Источник:  ФК «Тосно»Комментарии

Матч 32-го тура ФНЛ между «Тосно» и нальчикским «Спартаком» закончился нулевой ничьей.

«Тосно» гарантирует себе прямой выход в РФПЛ, если в следующем туре обыграет «Луч Энергию», а «СКА-Хабаровск» не выиграет у «Волгаря».

Напомним, матчи 33-го тура пройдут 23 апреля. «Спартак-Нальчик» в этот день примет «Тамбов».

«Тосно» с 64 очками занимает второе место в ФНЛ, команда из Нальчика набрала 36 баллов и идет на тринадцатом месте. В активе СКА 50 очков. Лидер первенства «Динамо» с 72 баллами уже гарантировало себе место в РФПЛ на следующий сезон.

Матч

Тосно - Спартак-Нальчик - 0:0

Состав

Тосно: Нигматуллин, Сухарев, Дугалич, Абазов, Чиркин (Мухаметшин, 57), Богаев, Макаров (Палиенко, 45), Галиулин (Альшин, 74), Кашчелан, Кутьин, Заболотный

Спартак-Нальчик: Антипов, Дашаев, Кузнецов, Соблиров, Марченко, Мухаммад (Мурачёв, 74), Богатырёв, Дроздов, Войнов (Ахриев, 58), Ахъядов (Бойчук, 87), Каркаев (Семёнов, 65)

Предупреждения:

Дугалич, 7 - Ахъядов, 30; Ахриев, 76

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

17 апреля 18:00, Электрон, Онлайн-трансляция

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