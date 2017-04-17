Индонго обязан провести обязательную защиту титула против Липинца

Джулиус Индонго из Намибии обязан провести обязательную защиту титула чемпиона мира по версии IBF против россиянина Сергея Липинца. Об этом сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу организации.

- Индонго обязан провести свой следующий бой именно против Липинца. Их оповестили начать переговоры, а далее все будет зависеть от продвижения процесса, который может занять 3-4,5 месяца. Также не исключена возможность промоутерских торгов. При этом Индонго не сможет провести объединительный бой, ему в обязательном порядке сказано провести обязательную защиту. Что касается Кроуфорда, то у него у самого скоро бой, - сообщили в пресс-службе IBF.

Напомним, что прошедший в субботу, 15 апреля, бой за звание чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе между шотландцем Рикки Бернсом и намибийцем Джулиусом Индонго завершился победой намибийского боксера по очкам.