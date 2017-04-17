Денис Глушаков: Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных

Капитан «Спартака» Денис Глушаков рассказал о посещении раздевалки команды Министром иностранных дел России Сергеем Лавровым после матча 23-го тура между «Спартаком» и «Зенитом» (2:1).

- Я уже говорил, что даже мысли нет в голове, что мы уже чемпионы. Нас ждут тяжелые матчи с «Ростовом», ЦСКА. Каждый матч сам по себе важен.

Что подумал, когда в раздевалку зашел Лавров (министр иностранных дел РФ)? Что, все серьезно. Все стали серьезными. Когда Федун зашел, кричали о повышенных премиальных. Обещали ли дать их? Это останется тайной. А Лавров поздравил с победой, всем пожал руку, - приводит слова Глушакова «Спорт FM».

Напомним, что после этой игры «Спартак», набрав 54 очка, продолжает возглавлять турнирную таблицу РФПЛ. «Зенит», имея в активе 43 очка, занимает третье место. В следующем туре 22 апреля «Спартак» в гостях встретится с «Ростовом». В тот же день «Зенит» сыграет на домашнем поле с «Уралом».