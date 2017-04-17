Кузнецов не сумел выйти во 2-й круг турнира в Монте-Карло, уступив Бердыху из Чехии
Российский теннисист Андрей Кузнецов не смог пробиться во второй круг турнира серии «Мастерс-1000» в Монте-Карло.
Сегодня спортсмен из РФ уступил Томашу Бердыху из Чехии со счетом 6:4, 3:6, 4:6.
Встреча продолжалась 2 часа. За все время игры Кузнецов два раза подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трех. В активе Бердыха – 3 эйса, 5 двойных ошибок и 2 брейка.
Матч
Бердых Т. (Чехия) - Кузнецов А. (Россия) - 4:6, 6:3, 6:4
Место и дата
17 апреля 18:00, , Онлайн-трансляция
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