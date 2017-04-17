Диего Симеоне: «Лестер» и «Атлетико» очень похожи, у нас примерно те же козыри

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне дал комментарий перед ответным матчем против «Лестера» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Лестер» находится в приличной форме, в последних 6-7 матчах они очень успешно делали то, что получалось у них в прошлом сезоне. В чем-то наши команды очень похожи, у нас примерно те же козыри. Игра будет такой же, как и в Мадриде. Много борьбы, упорная дуэль, все решат детали», – цитирует специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 18 апреля, на домашней арене английского клуба и стартует в 21.45 мск.

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