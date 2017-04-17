Борис Бурзиев: Чемпионами Москвы по ММА стали молодые спортсмены, но среди победителей есть и опытные профессионалы

Определились победители чемпионата Москвы-2017 года по ММА.

Золотые медали, а также путевки на чемпионат России-2017 в своих весовых категориях завоевали:

до 56,7 кг: Даитбегов Магомед;

до 61, 2 кг: Абдулхамидов Шамиль;

до 65, 8 кг: Хизриев Тимур;

до 70,3 кг: Абдусаламов Магомед;

до 77,1 кг: Юсупов Зелимхан;

до 84 кr: Табаровский Евгений;

до 93 кг: Баширов Гаджимурад;

свыше 93 кг: Расулов Салимгерей.

Итоги соревнований прокомментировал вице-президент Союза ММА России Борис Бурзиев.

«Ежегодно, чемпионат Москвы демонстрирует высокий уровень подготовки спортсменов, всегда конкурентные и интересные поединки. Стоить отметить, что в этом году первые номера московской сборной не выступали потому, что завоевали путевки на чемпионат России еще в прошлом году своими победами на чемпионате Европы и мира. Но, несмотря на это, состав московской сборной, тех, кто отобрался на национальный чемпионат, очень сильный, многие из них составляют серьезную конкуренцию первым номерам сборной Москвы. В основном, чемпионами стали молодые спортсмены, но среди победителей есть и опытные профессионалы, например, в тяжелом весе - Салимгерей Расулов», - сказал Бурзиев.



Чемпионат России по ММА пройдет 10-11 мая в Ростове-на-Дону.