Диего Годин: «Атлетико» ждет тяжелый матч, потому что «Лестер» дал нам бой в Мадриде

Капитан и защитник мадридского «Атлетико» Диего Годин дал комментарий перед ответным матчем против «Лестера» в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Мы ждем сложного матча, ведь «Лестер» играет дома. Соперник дал нам серьезный бой в Мадриде, и сейчас обе команды готовятся примерно к тому же. Все хотят в полуфинал. Нужно сохранять хладнокровие, но играть страстно. И мы, и «Лестер» сосредоточены на своей задаче. Судьбу встречи решат мелочи.

Что касается Джейми Варди, он бьется за каждый мяч и обладает не только физической мощью, но и прекрасной техникой. Опекать его непросто. Варди нельзя предоставлять свободное пространство, и в Мадриде у нас получилось это сделать», – цитирует защитника официальный сайт УЕФА.

Напомним, игра между командами состоится завтра, 18 апреля, на домашней арене английского клуба и стартует в 21.45 мск.

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