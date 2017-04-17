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Радмир Габдуллин: С каждым чемпионатом становится все больше думающих и компетентных спортсменов

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Самаре завершился чемпионат Приволжского федерального округа по смешанным боевым единоборствам.

Золотые медали, а также путевки на чемпионат России-2017 в своих весовых категориях завоевали:

до 56,7 кг: Алукаев Джалил (Татарстан);
до 61,2 кг: Магомедов Шарапудин (Татарстан);
до 65,8 кг: Казиханов Муса (Самарская область);
до 70,3 кг: Гитиновасов Абдурахман (Самарская обл.);
до 77,1 кг: Сусаев Алексей (Оренбургская область) 
до 84 кг: Фахретдинов Ринат (Мордовия)
до 93 кг: Селиверстов Владимир (Самарская обл)
свыше 93 кг: Абасов Шамиль (Самарская обл.).

В общекомандном зачете второй год подряд лидирующие позиции удерживает команда республики Татарстан, второе место заняла команда из Самарской, третье - Оренбургской области. 

Первый вице-президент Союза ММА России Радмир Габдуллин по итогам соревнований отметил качество подготовки участников чемпионата: «Хочу отметить конкурентный уровень спортсменов округа в целом. Если раньше ребята регионов отличались друг от друга, то сейчас был заметно, что участники очень равные. Также отмечу, что становится все больше не просто техничных и разносторонних спортсменов, а именно думающих и компетентных. Ребята уже не просто знают, как драться, а очень хорошо разбираются в правилах, и, исходя из этих знаний, выстаивают тактику ведения боя. Это четко прослеживается, когда они используют границы ринга, канаты, позиции, которые можно занимать и тд. 

Из участников для себя отметил тяжеловеса Шамиля Аббасова - яркий, очень способный спортсмен, он стал чемпионом. Все его бои выглядели как развернутая баталия, было интересно наблюдать за тактикой, как он принимает решение в различных ситуациях по ходу боя.

Хочу заметить, что на чемпионат очень многие федерации привезли команды, укомплектованные из легионеров. Конечно, все ориентированы на победу, но есть и обратная сторона медали, - набирая и привозя на старты легионеров, федерации перекрывают дорогу молодым и перспективным спортсменам, которые еще не могут конкурировать на одном ринге с именами. Хочу обратиться к президентам федераций: не бойтесь давайте дорогу больше молодым, тогда вид спорта будет развиваться еще более быстрыми темпами. 

Хочу поблагодарить нового Президента Самарской области по ММА Александра Гурьянова, который вступил в должность полгода назад, но уже объединил все клубы региона. 

В рамках чемпионата прошел судейский семинар, на котором были те, кто еще ни разу не участвовал. Мы очень рады новым людям, для всех найдется работа в России, мы видим компетентных профессионалов, которые не уступают судьям из других регионах и зарубежным коллегам, - добавил Габдуллин.

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Сергей Ващенко
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