«Манчестер Юнайтед» хочет приобрести одного из лидеров «Атлетико»

Полузащитник мадридского «Атлетико» Янник-Феррейра Карраско может перебраться в чемпионат Англии.

Как сообщает Don Balon, на игрока сборной Бельгии претендует «Манчестер Юнайтед», а инициатором сделки является наставник «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Однако, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не намерен отпускать футболиста в другой клуб. К тому же, источник уверяет, что опция выкупа хавбека составляет 100 млн евро.

В нынешнем сезоне 23-летний полузащитник провел во всех турнирах 41 матч, забил 12 голов и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в 40 млн евро, а его контракт с «Атлетико» рассчитан до 2022 года.

По информации СМИ, на Карраско также претендует и мюнхенская «Бавария».