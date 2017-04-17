Казанское «Динамо» выиграло первый финальный матч чемпионата России
Волейболистки казанского «Динамо» нанесли гостевое поражение московскими одноклубницами в первом матче финальной серии чемпионата России среди женских команд Суперлиги.
18 апреля соперницы встретятся вновь на той же площадке, а третий матч серии пройдёт 28 апреля в Казани.
Волейбол
Чемпионат России
Женщины. Суперлига
Финальная серия
Первая игра
«Динамо» (Москва) – «Динамо» (Казань) – 0:3 (18:25, 19:25, 18:25)
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