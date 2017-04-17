Дзола уволен с поста главного тренера «Бирмингема»

Как сообщает пресс-служба «Бирмингема», итальянский специалист Джанфранко Дзола покинул пост главного тренера.

Отмечается, что в ближайшее время английский клуб объявит имя нового наставника.

Напомним, Дзола встал у руля команды 14 декабря, сменив на тренерском мостике Гари Роуэтта. Под его руководством «Бирмингем» провел в чемпионшипе 22 матча, в которых одержал две победы, семь раз сыграл вничью и потерпел 13 поражений.

На данный момент «Бирмингем» занимает 20-е место в таблице, от зоны вылета клуб отделяют три балла.