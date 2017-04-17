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Фрэнк Лэмпард: Для меня Месси – сильнейший футболист в истории

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Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард сравнил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда «Реала» Криштиану Роналду.

- Это два феноменальных футболиста. Однако я все-таки все же на стороне Месси из-за его индивидуальных качеств. Если Месси в ударе, то равных ему нет. Я считаю его сильнейшим футболистом в истории, - приводит слова Лэмпарда портал Sportskeeda.com.

В текущем сезоне чемпионата Испании Месси провел 28 матчей, отметившись 29 голами и 9 результативными передачами. На счету Роналду 19 мячей и шесть голевых передач в 24 встречах.

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